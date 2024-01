Todavía faltan unos días para que cierre el mercado de pases (AFA extendió la fecha límite hasta el 2 de febrero) y, hasta el momento, River solo sumó a Nicolás Fonseca. Teniendo en cuenta el éxodo de futbolistas que comenzó el 31 de diciembre, muchos están sorprendidos por las pocas caras nuevas en el plantel. Uno de ellos es el periodista Hernán Castillo, quien se despachó con un fuertísimo editorial en Radio Continental.

“Creo que el peor mercado de pases de todos los clubes es el de River por escándalo. Debe ser el peor desde la era Passarella, cuando trajo a Bordagaray en el semestre que tenía que pelear el descenso”, lanzó el conductor de entrada, antes de empezar a argumentar su opinión.

Tras la apertura, profundizó: “El River del año pasado terminó afuera de la Copa Libertadores en octavos de final y hoy este equipo tiene 10 jugadores menos que aquel. Barco, De La Cruz y Enzo Pérez fueron los tres mejores y dos de los tres no están más. ¿Ese equipo va a pelear la Libertadores este año? No hay forma, no tiene cómo, salvo que Echeverri, (Franco) Mastantuono, (Ian) Subiabre y (Agustín) Ruberto sean todos ‘Mini Saviola’“.

Luego, Castillo comparó el mercado de River con el de los otros clubes de la Liga Profesional: “Boca está igual o parecido, Independiente tiene bastante más, San Lorenzo tiene más, Huracán tiene parecido a lo que tenía, Vélez tiene más, Central tiene un poquito más, Newell’s tiene más, Argentinos tiene más, Godoy Cruz tiene más, Talleres tiene un poquito menos, Estudiantes (sumó a Enzo Pérez) tiene mucho más”.

“Lo de River es para que el Mundo River esté preocupado. Todos menos los dueños, porque doy fe que ellos no lo están. Con algunos de ellos lo hablé y me tomo la libertad de decir, sin romper un off, que de mínima reaccionaron tarde”, expresó el periodista.

Tras poner en tela de juicio la organización de la pretemporada, Castillo cerró: “Sin pibes, el domingo contra Argentinos Juniors, River no completa el banco. Por el preolímpico, las lesiones y todo lo que quieras. El año pasado el plantel había quedado largo, estoy de acuerdo. Ahora quedó corto, es otro error”.

¿Cómo viene el mercado de pases de River?

Con Nicolás Fonseca como única incorporación hasta el momento, el mercado de pases de River quedó marcado por las bajas, que fueron pesadas. Enzo Pérez (ya en Estudiantes), Matías Suárez (Belgrano), Bruno Zuculini (Racing), Emanuel Mammana (Vélez), Jonatan Maidana (analizando retirarse) no renovaron sus contratos y se fueron libres. Además, Salomón Rondón rescindió anticipadamente su vínculo y ya está en Monterrey de México. En el medio, se cerró la venta de Claudio Echeverri al Manchester City a cambio de 15 millones (la cifra puede subir a 25 por objetivos), aunque se quedará todo el 2024 en el club.

Si bien tanto Enzo Francescoli como Leonardo Ponzio se expresaron públicamente conformes con el plantel, River no se retiró del mercado. En las últimas horas se iniciaron gestiones por Rodrigo Villagra, 5 de Talleres; y Agustín Sant’Anna, lateral de Defensa y Justicia. Se vienen días movidos antes del cierre del libro de pases.

Los refuerzos de River desde 2011 hasta 2023

2011 (primer semestre)

ALTAS: Fabián Bordagaray

BAJAS: Diego Buonanotte y Mauro Rosales

2011 (segundo semestre)

ALTAS: Alejandro Domínguez, Martín Aguirre, Luciano Vella, Agustín Alayes, Fernando Cavenaghi, Cristian Ledesma y Carlos Sánchez

BAJAS: Erik Lamela, Roberto Pereyra, Matías Abelairas, Manuel Lanzini, Paulo Ferrari, Lucas Orban, Matías Almeyda, Juan Pablo Carrizo, Mariano Pavone, Fabián Bordagaray, Leandro Caruso y Josepmir Ballón.

2012

ALTAS: David Trezeguet (primer semestre), Manuel Lanzini, Juan Carlos Lescano, Marcelo Barovero, Gabriel Mercado, Jonathan Bottinelli, Ariel Rojas, Carlos Luna, Rodrigo Mora y Leonel Vangioni.

BAJAS: Alejandro Domínguez, Juan Manuel Díaz, Nicolás Domingo, Fernando Cavenaghi, Lucas Ocampos y Gustavo Bou.

2013

ALTAS: Juan Iturbe, Osmar Ferreyra, Jonathan Fabbro, Carlos Carbonero, Teofilo Gutierrez y Juan Carlos Menseguez.

BAJAS: Andrés Ríos, Facundo Affranchino, Daniel Villalva, Juan Cazares, Ezequiel Cirigliano, Luciano Vella, Gaspar Servio, David Trezeguet, Carlos Luna, Adalberto Román, Rogelio Funes Mori, Carlos Sánchez y Daniel Vega.

2014

ALTAS: Fernando Cavenaghi, Rodrigo Mora, Bruno Urribarri, Carlos Sánchez, Julio Chiarini y Leonardo Piscuclichi.

BAJAS: Jonathan Bottinelli, Leandro González Pírez, Jonathan Fabbro, Cristian Ledesma, Juan Carlos Menseguez, Manuel Lanzini, Leandro Chichizola y Carlos Carbonero.

2015

ALTAS: Pablo Aimar, Gonzalo Martínez, Camilo Mayada, Javier Saviola, Lucho González, Nicolás Bertolo, Lucas Alario, Tabaré Viudez y Milton Casco.

BAJAS: Osmar Ferreyra, Ariel Rojas, Giovanni Simeone, Germán Pezzella, Teófilo Gutierrez, Bruno Urribarri, Fernando Cavenaghi, Ramiro Funes Mori y Lucas Boyé.

2016

ALTAS: Joaquín Arzura, Nicolás Domingo, Nacho Fernández, Iván Alonso, Luciano Lollo, Enrique Bologna, Iván Rossi, Marcelo Larrondo, Jorge Moreira, Arturo Mina, Denis Rodríguez y Andrés D’Alessandro.

BAJAS: Carlos Sánchez, Matías Kranevitter, Marcelo Barovero, Guido Rodríguez, Leonel Vangioni, Lucas Boyé, Julio Chiarini, Tomás Martínez, Emanuel Mammana, Éder Álvarez Balanta, Nicolás Bertolo, Juan Kaprof, Tabaré Viudez, Gabriel Mercado, Pablo Aimar y Lucho González.

2017

ALTAS: Carlos Auzqui, Ariel Rojas, Germán Lux, Javier Pinola, Ignacio Scocco, Enzo Pérez, Rafael Santos Borré, Nicolás De La Cruz y Marcelo Saracchi.

BAJAS: Leonardo Pisculichi, Sebastián Driussi, Augusto Solari, Nicolás Domingo, Joaquín Arzura, Arturo Mina y Lucas Alario.

2018

ALTAS: Lucas Pratto, Franco Armani, Juan Fernando Quintero y Bruno Zuculini.

BAJAS: Facundo Medina, Augusto Batalla, Denis Rodríguez, Tomás Andrade, Marcelo Saracchi, Ariel Rojas, Iván Rossi y Carlos Auzqui.

2019

ALTAS: Robert Rojas, Matías Suárez, Jorge Carrascal, Fabrizio Angileri, Paulo Díaz,

BAJAS: Marcelo Larrondo, Jonatan Maidana, Gonzalo Martínez, Jorge Moreira, Camilo Mayada y Luciano Lollo.

2020

ALTAS: sin refuerzos

BAJAS: Exequiel Palacios, Ignacio Scocco, Enzo Fernández y Lucas Martínez Quarta.

2021

ALTAS: Enzo Fernández, Héctor David Martínez, Agustín Palavecino, Jonatan Maidana, Agustín Fontana, José Paradela, Alex Vigo y Braian Romero.

BAJAS: Lucas Pratto, Santiago Sosa, Nacho Fernández, Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

2022

ALTAS: Emanuel Mammana, Tomás Pochettino, Leandro González Pírez, Juan Fernando Quintero, Elías Gómez, Esequiel Barco, Andrés Herrera, Lucas Beltrán, Rodrigo Aliendro, Miguel Borja y Pablo Solari.

BAJAS: Enrique Bologna, Agustín Fontana, Federico Girotti, Alex Vigo, Benjamín Rollheiser, Jorge Carrascal, Julián Álvarez, Fabrizio Angileri, Enzo Fernández y Braian Romero.

2023

ALTAS: Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Enzo Díaz, Salomón Rondón, Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Sebastián Boselli.

BAJAS: Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero, Franco Petroli, Flabian Londoño, Felipe Peña, Lucas Beltrán, Elías Gómez, Franco Alfonso, José Paradela y Robert Rojas.

2024

ALTAS: Nicolás Fonseca.

BAJAS: Bruno Zuculini, Jonatan Maidana, Salomón Rondón, Matías Suárez, Emanuel Mammana, Nicolás De La Cruz y Enzo Pérez.