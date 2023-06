En la jornada de ayer, en lo que fue el último entrenamiento previo al partido contra Defensa y Justicia, River se entrenó en el estadio Más Monumental con una visita especial, ya que Lucas Alario, ex jugador del club y campeón de la Copa Libertadores, pasó a saludar.

Luego de su visita al estadio del Millonario, el delantero de 30 años que juega en el Eintracht Frankfurt de Alemania y que deberá operarse por un problema en su rodilla, reconoció que no está a gusto en el fútbol alemán, y que le gustaría tener un segundo ciclo en el club de Núñez.

A partir de estos dichos, los hinchas de River hicieron viral su pedido para que el goleador vuelva, pero el mismo Alario tuvo que publicar un comunicado en su cuenta de Instagram, luego de que su pareja reciba amenazas por no querer regresar al país.

“Les agradezco siempre el cariño que me muestran y por sobre todo, que han sido siempre respetuosos. Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real. Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos que va a pasar en el futuro. Hoy amenazaron de muerte a mi pareja y ya la situación toma otra dimensión. Les pido por favor que seamos consientes de lo que decimos y sobre todo que yo tomo mis propias decisiones. Muchas gracias”, fue el mensaje del delantero.