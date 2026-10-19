Emotiva dedicatoria de Ángel Correa tras ser la figura de River: “A mi vieja que está en el cielo”

Angelito jugó un partidazo en Córdoba ante el Pirata e ilusiona a todo el Millonario de cara al tramo final del año.

Hacía tiempo que River no brillaba de la manera que lo hizo el pasado domingo ante Belgrano en Córdoba. Los de Leonardo Ponzio mostraron sus intenciones desde los primeros segundos, cuando casi se ponen en ventaja en una jugada embarullada que terminó en la nada. Ángel Correa fue la manija del Millonario y tuvo un partido soñado.

La cancha estaba mojada por demás y eso favoreció las escaladas de Angelito que lastimó prácticamente en cada de sus intervenciones. Inclusive, cuando logró juntar pases con Almada, Andrada y Galván fue donde mostró su mejor versión. Autor de un gol y muchas situaciones de peligro, Angelito dialogó con ESPN y analizó el triunfo de River por 3 a 0 ante el Pirata en Córdoba.

Ángel Correa ante Belgrano. (Foto: Getty).

“Hicimos un partidazo ante un gran rival que se hace muy fuerte acá en su cancha y estamos muy felices por conseguir esta victoria”, afirmó Ángel Correa y luego resaltó el apoyo de los hinchas: “Muchísimas gracias a toda la gente por el aguante”

Por otro lado, Angelito protagonizó un emotivo momento: “En este día tan especial de las madres, se lo quiero dedicar a mi vieja que está en el cielo, que estaba convencido de que hoy me iba a ayudar. También a la madre de mis hijos, Sabri, que la amo mucho”.

"SE LO DEDICO A MI VIEJA QUE ESTÁ EN EL CIELO, ESTABA CONVENDIDO QUE HOY ME IBA A AYUDAR" El mensaje de Correa en el Día de la Madre.



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¿Qué se le viene a River?

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A/C – Aldosivi vs. River – Torneo Clausura

La tabla de posiciones del Clausura

DATOS CLAVE

River Plate goleó 3 a 0 a Belgrano en Córdoba por el Clausura.

goleó 3 a 0 a en Córdoba por el Clausura. Ángel Correa anotó un gol y fue la figura en el triunfo Millonario.

anotó un gol y fue la figura en el triunfo Millonario. Ángel Correa dedicó su gol a su madre fallecida tras la victoria de River.