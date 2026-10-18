Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los futbolistas del conjunto Millonario en el partido ante el Pirata, por la Fecha 13 del certamen doméstico.

Santiago Beltrán (7): Recuperó aquel nivel que lo había catapultado hacia la titularidad en el primer semestre del año. Clave tapando dos cabezazos muy difíciles y también exponiendo seguridad en los centros. Le faltó algo de fineza con los pies.

Gonzalo Montiel (7): Incansable, dejando la vida por la banda derecha y aportando un despliegue definitivamente encomiable. Sin grandes complicaciones en defensa y muy filoso con sus proyecciones, siendo clave en el primer gol de River.

Lucas Martínez Quarta (6): Sin brillar ni protagonizar grandes intervenciones, diagramó su mejor partido en bastante tiempo. Más allá de alguna desatención, supo controlar a Passerini. Paralelamente, estuvo bastante preciso con el esférico en los pies.

Nicolás Otamendi (6): Una actuación similar a la de su compañero de zaga, sin complicaciones contundentes con una referencia de área como Passerini y mostrando saldo positivo en los duelos individuales, tanto por arriba como también por abajo.

Francisco Ortega (6): El lateral izquierdo estuvo mucho más comprometido con la marca que con la actividad ofensiva. Esto generó que no tengas severos problemas en la contención, aunque se proyectó de forma intermitente y sin tanta peligrosidad.

Tobías Andrada (5): No fue el mejor partido del volante que llegó desde Vélez. Si bien fue partícipe del andamiaje creativo de River, no estuvo nada claro en la toma de decisiones y tampoco en las resoluciones. Se fue reemplazado en la etapa complementaria.

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Aníbal Moreno (5): Volvió a la titularidad después de un largo período y no expuso su mejor versión. No cometió errores groseros, pero nunca pudo imponerse en la mitad de la cancha, ni en lo relacionado con la contención ni en la distribución.

Tomás Galván (8): Otra vez, un trabajador silencioso y sumamente importante para el Millonario. Colaboró con la recuperación de la pelota y fue una pieza decisiva a la hora de lastimar al rival. De hecho, abrió la cuenta con un buen remate de media distancia.

Galván y su grito de gol. (Foto: Prensa River)

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Thiago Almada (7,5): Venía apareciendo de forma aislada, aunque sacando a relucir toda su jerarquía individual en cada una de sus intervenciones. Promediando el segundo tiempo, elaboró una acción fabulosa que finiquitó con un remate inatajable para el tercero.

Ángel Correa (8,5): El mejor jugador de River desde el pitazo inicial. Activo, punzante, vertical y muy incisivo en los metros finales. Protagonista de las situaciones más claras del equipo de Ponzio y autor del segundo tanto con una buena definición. Le anularon otro de forma polémica.

Correa en acción. (Foto: Prensa River)

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Lucas Beltrán (7): Mucho sacrificio durante toda su estadía en el campo de juego. Es cierto que le faltó algo de claridad en los últimos metros, pero peleó cada pelota como si fuese la última. Bien capitalizando un error del rival y asistiendo a Correa en el segundo.

Ingresaron:

Fausto Vera (-): Entró y tuvo que salir instantes después como consecuencia de una lesión.

Sebastián Driussi (6): Buenos movimientos durante su estadía en el campo de juego.

Giovanni González (6): Se asentó correctamente sobre la banda derecha, mostrándose firme en la contención.

Juan Cruz Meza (-): Ingresó en la recta final del espectáculo.