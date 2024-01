Enzo Pérez está muy cerca de arreglar su llegada a Estudiantes de La Plata. Si todo sale bien, para el fin de semana, quedará definido el acuerdo entre las partes para que el experimentado mediocampista vuelva al ‘León’ tras su exitoso paso por River Plate. El ‘Pincha’ tendrá su regreso, aunque la primera intención del jugador era volver a ser dirigido por Marcelo Gallardo.

En las próximas horas, se dará una reunión entre el representante de Enzo, Juan Cruz Rossi, y la directiva de Estudiantes, para acordar el retorno del ídolo, campeón de la Copa Libertadores 2009. Así, si bien esperaba por ofertas del exterior, finalmente, el volante se quedará en el fútbol argentino.

Una buena noticia para Estudiantes de La Plata, que recupera a uno de los campeones que tuvo bajo la tutela de Alejandro Sabella. Recientemente, se retiró uno de los últimos jugadores campeones de aquella Libertadores, Mariano Andújar.

El llamado de Enzo Pérez y Gallardo que pudo haber cambiado su destino

Enzo Pérez se despidió recientemente de River Plate, luego de ganar el título del Trofeo de Campeones, su décimo desde que llegó al club por 2017. Precisamente, luego de la consagración, agarró el micrófono ante la prensa para anunciar su despedida.

“Vengo a agradecer a la gente que me trajo en 2017. Se los dije en persona, por mensaje o llamado: mi agradecimiento a ellos por darme la posibilidad de jugar en este club“, supo decir Enzo Pérez. No lo dijo directamente, pero uno de esos llamados de agradecimiento fue a Marcelo Gallardo, el técnico que lo trajo a River y a quien le pidió llegar a Al Ittihad.

En esa charla entre jugador y técnico, Enzo le dijo al ‘Muñeco’ que sería “un honor volver a ser dirigido por él“, dando a entender su interés por llegar a Arabia Saudita. Protocolarmente, Gallardo no le dijo que no, aunque sí dijo que era una cuestión a negociar. A su vez, el técnico no le garantizó nada debido a que todavía se estaba tratando de acomodar al club, sobre todo, con el tema del mercado.

Hubo llamados entre Rossi, agente del mediocampista, y gente intermediaria, que representa a Al Ittihad para tratar una posible llegada. Sin embargo, allí se produjo un fuerte revés, ya que el club le hizo saber que como ya estaban cubiertos con el cupo de extranjeros posibles en la liga saudí y ya contaba en el mediocampo con Fabinho y N’Golo Kanté, no entraba en los planes. Además, el conjunto saudí busca en el mercado otros puestos: defensores centrales, un centrodelantero y un extremo.

Pasados los días, hubo una segunda comunicación entre el representante de Pérez y un intermediario del club de Arabia Saudita. Allí le ratificaron lo dicho anteriormente y, así, la chance de volver a ser dirigido por Gallardo en el final de su carrera quedó trunca.

Estudiantes de La Plata, la mejor posibilidad para Enzo Pérez

Sin la chance de Al Ittihad y un reencuentro con Marcelo Gallardo, Estudiantes de La Plata se convirtió en el mejor destino posible de Enzo Pérez. Hace algunos días, se lo vinculó con Inter Miami, el equipo que tiene a Lionel Messi como gran figura, pero eso nunca corrió ni de parte del club ni del jugador.

Así, el ‘Pincha’ quedó como el mejor postor y se quedará con el futbolista para que sea uno de los nuevos referentes del vestuario. Si desde la dirigencia de Estudiantes de La Plata, con el director de Fútbol del club, Marcos Angeleri al frente de las negociaciones, logran plasmar en un contrato formal todo lo negociado con Enzo Pérez, el acuerdo será total en las próximas horas.