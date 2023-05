En River hay preocupación por los futbolistas que no llegarían a la final anticipada con Fluminense

El River que por momentos lució arrasador en la Liga Profesional que lo tiene como único líder no esperaba llegar en una situación de tanto apremio a la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, el último empate en su visita al Sporting Cristal sumado a la victoria de The Strongest ante Fluminense puso en serio riesgo sus posibilidades de clasificar a octavos de final.

La buena noticia para El Millonario, último en el Grupo D, es que disputará los últimos dos partidos en condición de local. El primero de ellos, el próximo miércoles 6 de junio ante un Fluminense que le propinó una goleada categórica en Brasil.

Si el Millonario no consigue sumar de a tres en ese encuentro, podría quedar inmediatamente eliminado antes de definir con The Strongest, siempre que el equipo boliviano derrote al Cristal. Por eso dicho partido reviste carácter de final anticipada. Por eso, también, en River hay preocupación por la cantidad de jugadores que podrían no estar disponibles para afrontarlo.

Ya es un hecho que Martín Demichelis no podrá contar con Enzo Pérez, quien llegó a las tres amarillas, ni con Salomón Rondón, expulsado en Perú. Pero a esos nombres podrían sumarse otras tres bajas de jugadores que están altamente considerados por el entrenador.

El primero de ellos es Paulo Díaz, quien continúa con problemas en su tobillo que como primera medida ya lo tendrían descartado del duelo del sábado ante Defensa y Justicia. También Mammana continúa con molestias producto de una sinovitis en la rodilla. Y aunque hay confianza por recuperar a estos dos, más complejo será poder contar con Enzo Díaz, quien sufrió un esguince en la rodilla y no llegaría a cumplir las dos o tres semanas de recuperación estimadas para la fecha del encuentro.