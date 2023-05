Casi tan preocupante para River como no haber podido sumar tres puntos en su visita al Sporting Cristal es no poder contar con Enzo Pérez, su emblema, en el duelo ante Fluminense en El Monumental en el que estará obligado a ganar si no quiere que sus posibilidades de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores se vuelvan muy remotas.

El capitán deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y Martín Demichelis ya comenzó a evaluar las opciones para que su ausencia se sienta lo menos posible en el funcionamiento del equipo el próximo 7 de junio.

Con Rodrigo Aliendro como una fija para recibir al líder del Grupo D, una posibilidad que maneja el entrenador es retrasar la posición de Nicolás De La Cruz y dar lugar en el equipo titular a Agustín Palavecino en el puesto que habitualmente ocupa el uruguayo.

Otra opción en volver a abandonar el esquema de cinco mediocampistas y utilizar dos delanteros, que serían Lucas Beltrán y Miguel Borja, para ubicar a Nacho Fernández junto a Aliendro en mitad de cancha y por las bandas a Esequiel Barco y Santiago Simón.

Como tercera opción es jugársela por Matías Kranevitter como reemplazante natural de Enzo Pérez, quien recuperado de una larguísima lesión sumó ante Platense sus primeros 15 minutos desde su regreso al club y podría ganar algo más de rodaje en los próximos encuentros de Liga Profesional ante Vélez y Defensa y Justicia.