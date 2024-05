En la victoria de River por 3 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 1 de la Liga Profesional, ocurrió una situación que molestó a los hinchas del Millonario, ya que el volante ofensivo, Esequiel Barco les hizo gestos en la tribuna luego de marcar el tercer tanto del encuentro.

Allí, el futbolista del elenco de Núñez hizo una seña con la mano de “sigan hablando”, y esto generó enojo en los simpatizantes, que lo repudiaron en las redes. En la previa del duelo contra Belgrano de Córdoba por la segunda jornada de esta liga, Barco rompió el silencio y pidió disculpas.

“La verdad que uno siempre quiere tratar de convertir y ayudar al equipo, no se venía dando pero había que seguir insistiendo porque el fútbol es así. Por suerte se dio acá que es algo muy lindo”, comenzó explicando sobre la sequía goleadora que venía atravesando, ya que estuvo 6 meses sin convertir en la transmisión de TNT Sports.

Además, le dedicó unas palabras a los hinchas para pedirles disculpas por los gestos: “Fue un desahogo personal para mí porque no venía pasando un buen momento. Quiero aprovechar para pedirle disculpas a la gente de River que por ahí se sintió atacada, no tengo nada contra ellos. Estoy muy feliz acá y ellos me dan todo el apoyo siempre. Les pido disculpas si se sintieron ofendidos, no fue contra ellos”.

Esequiel Barco habló sobre sus gestos a los hinchas. (Foto: Prensa River).

Cabe destacar que el mismo día del encuentro ante el Ferroviario, el volante también había explicado que festejo fue por un desahogo, aunque en aquella ocasión no pidió disculpas: “Esperaba mucho ese gol, tuve tres ocasiones y no pude convertir. Mis compañeros me dijeron que tenía que seguir insistiendo. El festejo fue un desahogo para mí y para mi familia que estaba presente en la tribuna”, tiró en diálogo con TNT Sports.

Luego de esta situación, en los siguientes dos partidos que disputó River, contra Libertad por Copa Libertadores y contra Belgrano por Liga Profesional, los hinchas volvieron a respaldar al futbolista, ya que cada vez que fue nombrado por la voz del estadio a la hora de dar la formación, lo aplaudieron.

Demichelis habló sobre el gesto de Barco

En la conferencia de prensa posterior al triunfo contra Central Córdoba, Martín Demichelis comentó: “Me alegra que lo haya hecho Esequiel, que lo necesitaba, y en el primer tiempo el arquero rival se lo negó. Es importante comenzar ganando con el arco en 0 y dándole posibilidades a chicos que vienen jugando poco. Nos alegramos todo por el gol de Barco porque necesitamos de él y quedó en evidencia que lo necesitamos por su desahogo”.

Los números de Esequiel Barco en River

Desde su llegada a la institución de Núñez a principios del 2022, el volante ofensivo disputó un total de 121 partidos, en los que anotó 16 goles y aportó 19 asistencias. Además, logró tres títulos a nivel local.