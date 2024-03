“Todo lo que no me gusta hacerle a un jugador lo aprendí de Ramón Díaz”. Así se refería hace unos años Martín Cardetti respecto de uno de los directores técnicos más ganadores de la historia de River. Esas fuertes declaraciones se las dio a Crack Deportivo hace un tiempo y sirven para ejemplificar el carácter de este gran ex delantero que vistió camisetas pesadas como las de River, Paris Saint Germain y Racing, entre otros.

Cardetti surgió de Rosario Central y al poco tiempo pasó a River, cuando Ramón Díaz era el entrenador. Su llegada se dio en un contexto inmejorable: 1997. En aquel año, el Millonario selló el Tricampeonato y ganó la Supercopa Sudamericana. Pero el Chapulín nunca se sintió importante para el Pelado y se fue a préstamo a la Unión Deportiva Salamanca, para regresar a Núñez en 1999, luego de una temporada en España.

Pasaron los años y Martín Cardetti eligió la misma profesión que Ramón Díaz y actualmente se encuentra dirigiendo a Llaneros de la Segunda División de Colombia. “Al jugador hay que hablarle de frente y si no está en tus planes hay que decírselo. Hay que respetarlo, cosa que no sentía de Ramón para mí”, afirmó Cadertti en esa misma entrevista, algunos años atrás.

Un cruce histórico con el Chanchi Estévez

Quedó en la memoria del futbolero el cruce que hubo entre Martín Cardetti y Maximiliano Estévez tras el clásico entre River y Racing en 2001 que fue determinante para que la Academia salga campeón tras 35 años de sequía. Aquella tarde en Avellaneda, el partido terminó 1 a 1 y los hinchas de la Academia lo festejaron como un triunfo. Luego del encuentro hubo un tumulto y el Chanchi Estévez dijo una célebre frase.

“Estamos bien, seguimos a 5 puntos y bueno se lo quiero dedicar a Cardetti que fue un terrible cagón. A Cardetti que es un cagón mala leche y encima la mujer lo hace cornudo”, dijo el Chanchi luego del encuentro. Cardetti respondió más tarde: “Lo único que quiero decir es que si me tiene que agredir que me agreda a mi pero en este caso está agrediendo a mi esposa y a mis dos hijas, que ahora voy a tener que ir a casa y seguramente comentarle a mis hijas que es lo que dijo este personaje. Así que bueno, nada más que eso. Después se verá en los abogados que dicen”.

Vuelta a Europa para jugar en un grande

Tras su salida de River, Martín Cardetti se convirtió en jugador del Paris Saint Germain en 2002 y en el elenco francés estuvo por una temporada en la que disputó 26 partidos y marcó ocho goles. Su estadía en Europa duró un año más, ya que pasó al Real Valladolid hasta regresar a Argentina en 2004, en esta oportunidad para jugar en Racing.

Los últimos años de su carrera y un nuevo proyecto

En el tramo final de su carrera profesional, el Chapulín vistió las camisetas de Pumas de México, Gimnasia y Esgrima La Plata, Deportivo Cali, Colón de Santa Fe y Boston River de Uruguay. Justamente en el elenco charrúa incursionó como inversionista y entrenador del primer equipo. La estadía del Chapulín, en su rol de inversionista -junto al Mono Navarro Montoya y Walter Silvani- duró hasta 2014.

Costa Rica, Ecuador y Colombia

Una vez que dejó Boston River, Martín Cardetti siguió su carrera como entrenador y eligió un destino algo exótico, al menos para los argentinos: Costa Rica. En el país centroamericano dirigió a Uruguay de Coronado y a San Carlos. Luego pasó al fútbol ecuatoriano para hacerse cargo de Mushuc Runa. En 2021 desembarcó en Colombia, país en el que sigue viviendo. Tuvo pasos por Bogotá FC, Santa Fe y Real Cartagena, antes de llegar a Llaneros a comienzos de 2024.