En 1985 se dio el punto de inflexión en la carrera de Oscar Ruggeri. El Cabezón se formó en Boca y debutó en Primera en 1980, fue campeón del Metropolitano 81 y permaneció en el club hasta 1984. Problemas económicos hicieron que quede con el pase en su poder y de cara al siguiente año se fue a River, lo que generó un repudio absoluto por parte de los hinchas del Xeneize, quienes lo acusaron -junto a Gareca que estuvo en la misma situación- de ser un traidor.

Oscar Ruggeri dialogó en exclusiva con La Página Millonaria y contó cómo fue ese traspaso: “En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto”.

Además, agregó: “Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”.

Oscar Ruggeri, fanático de River

“Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué”, afirmó el Cabezón, quien en su infancia era simpatizante del Xeneize.

Años gloriosos en Núñez

Ruggeri jugó en River entre 1985 y 1988 y en ese período se consagró en el Campeonato de Primera División 85/86, la Libertadores 86, la Intercontinental 86 y la Interamericana 87. Así recordó lo que era ese River: “Nosotros sabíamos que íbamos a ganar, era tremendo equipo en todas las líneas, desde el arquero hasta los suplentes. Bueno, si empiezo a nombrar, estaba el Beto Alonso en un momento de suplente… Imaginate. En ese equipo teníamos a Nery Pumpido, estaba yo, el Tolo Gallego, el Negro Enrique y el Beto Alonso… ¡Teníamos a cinco campeones del mundo! ¡Era tremendo!”.

