En River hay un clima espeso. Los malos resultados, el funcionamiento del equipo, los movimientos del mercado de pases y algunas actitudes del entrenador hacen que los hinchas no estén para nada conformes con el presente del Millonario. Quien tampoco está para nada conforme es Carlos Trillo, ex candidato a presidente del club en 2021 -su fórmula terminó en segundo lugar- y también quien llevó adelante el proyecto tanto de la estatua de Ángel Labruna como de Marcelo Gallardo.

En diálogo con exclusiva con BOLAVIP, Trillo se refirió al presente de River, al cual afirmó que ve bastante sombrío. Además, cuestionó la jerarquía de los refuerzos que llegaron, considera que Martín Demichelis debe dar un paso al costado y fue contundente respecto a qué entrenador iría a buscar.

Trillo y el presente de River

“El presente de River hoy en cuanto a lo futbolístico, teniendo en cuenta que se viene la Copa Libertadores, y deberían haber reforzado al plantel con jugadores de jerarquía y eso no ocurrió, es un panorama sombrío. Realmente estamos mal y podemos llegar a estar peor. Porque el técnico no les llega a los jugadores, perdió el apoyo interno, aparentemente solo lo sostienen los encargados del fútbol de River. Pero si escucharan un poco al socio de River, se darían cuenta que debería dar un golpe de timón y que el técnico dé un paso al costado o rescindirle el contrato”, afirmó Trillo.

Trillo en el Monumental. (Foto: @DrCarlosTrillo).

Disconforme con el mercado de pases

Al ser consultado, por el mercado de pases, Carlos Trillo dijo: “Respecto a lo dirigencial, se están manejando con soberbia. Sostienen a un técnico que hoy en día es insostenible y, realmente, se dedican a hacer obras y en el mercado de pases, en el cual deberían haber gastado hasta lo que no tienen, solo trajeron a Bareiro, en el cual gastaron 3,5 millones de dólares. Después repatriaron a Peña Biafore, a Ledesma, a Carboni -que es una apuesta- y a Gattoni a préstamo. Ninguno es jugador de jerarquía”.

Trillo quiere a Gallardo nuevamente en River

“Si yo hubiese sido elegido presidente, Gallardo no se hubiese ido. No hay dudas de eso. Siempre la primera opción es Marcelo Gallardo, después me gustaría intentar que su cuerpo técnico -Biscay y Buján- pudieron serlo, si él no quiere. Después buscaría al Chacho Coudet o a Hernán Crespo. Con Gallardo hablé hace poco e intercambiamos mensajes cada tanto, siempre estoy en contacto con él”, concluyó el ex candidato a presidente del Millonario.