El Negro también se refirió a Ramón Díaz, quien ya dejó claro públicamente su deseo de volver a Núñez.

La continuidad de Leonardo Ponzio en River está en duda prácticamente desde el día que tomó las riendas. A fines de agosto, Eduardo Coudet dejó su cargo por los malos resultados y el club de Núñez apostó por el León, en principio de manera interina. El propio Stefano Di Carlo confirmó hace unos días que su futuro se evaluará una vez que termine el año, una situación de la que el entrenador actual tenía en claro.

La realidad es que, desde que Leonardo Ponzio asumió, el juego mejoró, los resultados -en líneas generales- llegaron, pero los objetivos no se cumplieron, al menos hasta el momento. Quien analizó el presente de River y la situación de Leonardo Ponzio fue Héctor Enrique, referente histórico del club que integró aquel memorable plantel de 1986, que fue campeón local, continental y mundial.

En diálogo con La Página Millonaria, Héctor Enrique fue consultado por la continuidad de Leonardo Ponzio y fue tajante: “Ojalá que Ponzio le encuentre la vuelta y ojalá que él siga. Sacó muchísimos puntos, está haciendo jugar al equipo mucho mejor”.

Además, agregó: “Después que busque él los jugadores que quiere, sobre todo en la mitad de la cancha. Yo apostaría por la continuidad de Ponzio. Me encantaría, depende de él. Los partidos que a él le tocó dirigir… agarró algo complicado, no es fácil agarrar. Y él lo agarró, el equipo empezó a funcionar y cada vez va a funcionar mejor“.

Leonardo Ponzio, entrenador de River Plate. (Foto: Getty).

Enrique y el presente de River

“Hay jugadores que manejan bien la bocha, que merecen ponerse la camiseta de la de River Plate. Que haya tantos campeones del mundo le da un plus porque tienen orgullo, tienen entrega, respetan la profesión, respetan la camiseta que tienen puesta. Eso es fundamental. Después puede jugar bien o puede jugar mal”, analizó el Negro.

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¿Nueva oportunidad a Ramón Díaz?

Héctor Enrique fue consultado sobre Ramón Díaz y afirmó: “¿Si le daría una chance más a Ramón? Sí, sí, Ramón sí. Ramón es un gran técnico que hizo mucho por River y lo puede seguir haciendo. Depende de él, depende de sus ayudantes, depende de los profes y de cómo juega River”.

Ramón Díaz y Fernando Cavenaghi. (Foto: Imago).

“Se habla de la edad de los técnicos, pero él tiene colaboradores. Está el hijo que la tiene clara, sabe. Obviamente que el técnico no está solo, tiene que haber otros también que manejen las cosas, para eso están los que colaboran“, completó el campeón del mundo con River.

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