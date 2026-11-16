El atacante llegó al Mengao ya con el Clausura empezado en lo que fue una negociación relámpago que le dejó a los Núñez varios millones de dólares.

Una de las apariciones más interesantes de River en los últimos años fue la de Joaquín Freitas, el delantero que había iniciado su camino en Acassuso, pero que fue adquirido por el Millonario para terminar de formarse. Debutó en el club de Núñez a fines de 2025 de mano de Marcelo Gallardo y en el primer semestre de 2026 ya se había ganado el puesto.

Eduardo Coudet lo utilizó en reiteradas oportunidades como volante por derecha, en una posición en la que no se sentía cómodo. Finalmente, de manera repentina, el delantero se marchó a Flamengo. Los brasileños, en una operación relámpago, desembolsaron una suma fija -6 millones de dólares- y se establecieron objetivos por un monto cercano al inicial, por lo que en total podrían llegar a ser unos 12 millones de dólares para River.

Freitas pasó al Mengao casi de un día para el otro y, en diálogo con el canal de Flamengo, el delantero contó lo duro que fue tomar la decisión de marcharse de River: “Yo voy al banco en el último partido con River antes de venir acá. Ya en el vestuario estaba muy sensible, era un cambio drástico. Me ponía a llorar en el vestuario por lo que se venía por delante”.

Además, agregó: “Después del partido me junté con mi familia y mis amigos, y estuve toda la noche llorando. Me puse muy sensible por el cambio que se venía y porque uno va a lo desconocido y eso a veces intimida. Ese día estaba muy sensible y lloré todo“.

Freitas lleva 10 partidos en Flamengo en los que brindó una asistencia. (Foto: Getty).

También dijo: “No le pedí a la dirigencia venir a Flamengo. Ni bien llegó la posibilidad fue muy difícil tomar la decisión de venir. Soy muy chico, nunca había vivido solo, era un mundo nuevo para mí. Fue una decisión que la tuve que hablar mucho con mi familia, con mi círculo cercano, para ver qué opinaban. Ellos lo veían con buenos ojos así que me vine para acá”.

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¿Por qué Flamengo?

“Fue bastante difícil, sobre todo con mi familia. Yo toda mi vida viví con mis padres y era difícil”, agregó a continuación. Asimismo, Freitas confesó que lo que más le pesó para tomar la decisión fue pelear la Copa (Libertadores) y pelear el torneo. Es muy lindo estar acá y ser parte, es buenísimo y eso juega en la balanza”, completó Joaquín Freitas.

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