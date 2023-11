Mientras su nombre volvía a sonar fuerte en el mercado de entrenadores, Marcelo Gallardo reapareció públicamente yendo a ver a Nahuel, su hijo. El Muñeco es buscado por el Al Ittihad de Arabia Saudita y en las próximas horas se conocerá su respuesta definitiva.

El mundo se pregunta si el entrenador aceptará la oferta millonaria y, tras la igualdad entre Sarmiento y Godoy Cruz, se lo preguntaron a Nahuel. El defensor del Verde, contento por la presencia de su padre en Junín, fue claro sobre ese asunto.

“No tengo ni idea, me entero por vos. Hace bastante que no lo veo. Tengo la oportunidad de hablar todos los días, pero no de ese tema. Así que no sé nada”, soltó Gallardo hijo en diálogo con ESPN, dejando en claro que no tiene ninguna afirmación al respecto.

El futbolista se mostró contento por haber contado con la presencia del Muñeco: “Para mí es una alegría que venga mi viejo, desde inferiores. Siempre cuando está papá querés jugar y hoy me tocó. Lo importante era ganar el partido y no se nos dio. Ahora a pensar en Platense”.

“No había venido nunca a verme, todavía no había tenido la oportunidad. Me vino a visitar en el partido decisivo, en el que podíamos asegurar la permanencia en Primera”, agregó.

La propuesta de Al Ittihad a Gallardo

Después de la destitución del portugués Nuno Espírito Santo, el equipo de Karim Benzema se encuentra en la búsqueda de un sucesor. Según Diario ‘As’, el Muñeco es el principal apuntado para quedarse con el puesto. Se espera que su respuesta llegue entre el martes y el miércoles.

Hasta el momento, el entrenador argentino rechazó ofertas de Sevilla, Ajax, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, Flamengo y Leeds United. ¿Se dejará convencer por un plantel con figuras como Benzema, N’Golo Kanté, Jota, Fabinho y Luiz Felipe?