Ganó el Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, no le fue bien en River y ahora trabaja para un equipo de la MLS

Mauro Rosales surgió como una de las grandes promesas de Newell´s, uno de los clubes con mejor trabajo en las Divisiones Inferiores de Argentina y Sudamérica. En el 2000 dio sus primeros pasos con la camiseta de la Lepra y jugó allí hasta que en 2004 se marchó al fútbol europeo. Tras un paso irregular por River y por varios clubes de la MLS, actualmente, el ex delantero trabaja como scouting en Vancouver Whitecaps de la MLS.

“Viajo cuando me necesitan en el Vancouver donde estoy en la parte de contrataciones y análisis hace ya muchos años. Empecé con ese trabajo cuando dejé de jugar, me entretiene bastante y me gusta, hacemos análisis de jugadores en Latinoamérica”, así lo contó el propio Mauro Rosales a Cadena 3 de Córdoba en junio de 2024.

Inicios en Newell´s y campeón del mundo Sub 20

En el año 2000, Mauro Rosales dio sus primeros pasos como futbolista profesional en Newell´s Old Boys, aunque recién en la siguiente temporada comenzó a tener mayor protagonismo. Es que su participación en el Mundial Sub 20 de Argentina -en el que los dirigidos por Pekerman salieron campeones- lo puso en el mapa futbolístico. Permaneció en la Lepra hasta que en 2004 lo compró el Ajax.

Rosales en sus inicios en Newell´s. (Foto: @maurosales7).

Un 2004 casi soñado con la Selección Argentina

Antes de marcharse al conjunto de Ámsterdam, Mauro Rosales fue convocado por Marcelo Bielsa a la Selección Argentina para dos certámenes importantes. El primero de ellos fue la Copa América de Perú, la cual perdió la Albiceleste por penales ante Brasil. Pero también fue a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y allí sí pudo gritar campeón y colgarse la tan deseada medalla dorada.

Mauro Rosales en la final de los Juegos Olímpicos 2004 entre Argentina y Paraguay. (Foto: IMAGO)

Llegada a Ajax

A mediados de 2004, luego de disputar la Copa América y los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina, Mauro Rosales llegó al Ajax de los Países Bajos, el club más importante del país. Llegó como una gran promesa y en las tres temporadas que jugó allí pudo disputar 91 partidos en los que anotó doce tantos. En Ajax obtuvo tres títulos hasta que a comienzos de 2007 regresó al fútbol argentino.

Rosales vistió la camiseta de Ajax por dos años y medio. (Foto: IMAGO).

River: gol superclásico y paso sin pena ni gloria

Daniel Passarella, por entonces entrenador de River, pidió jugadores de jerarquía para reforzar al equipo de cara a un año que tendría como principal objetivo la Copa Libertadores. Mauro Rosales llegó al Millonario a comienzos de 2007 y generó gran expectativa, inclusive comenzó con el pie derecho al anotar un tanto ante Boca en el 1 a 1 del Clausura 2007, pero con el correr del tiempo se fue apagando. En Núñez obtuvo el Clausura 2008 y permaneció en el club hasta 2010, pero cada vez con menos participación.

Rosales jugó en River entre 2007 y 2010. (Foto: Getty).

Siete años en la MLS y un gustito al final de su carrera

El tramo final de la carrera de Mauro Rosales fue en la MLS, una liga con menores exigencias y, que por entonces estaba en pleno crecimiento. Su primer equipo allí fue Seattle Sounders en que jugó con gran regularidad por tres años. Tras un breve paso por Chivas (de Estados Unidos) recaló en Vancouver Whitecaps -donde actualmente trabaja como souting- y allí jugó la segunda parte de 2014, todo 2015 y regresó en 2017 luego de un año en Dallas FC. Tras dejar la actividad en 2017 con la camiseta de Whitecaps, en 2019 se dio el gusto de jugar dos partidos para Alumni de Villa María, el club de la ciudad que nació.