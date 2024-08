En el actual mercado de pases, River Plate concretó el retorno de un viejo conocido de la casa como Germán Pezzella, campeón del mundo y de América con la Selección Argentina. En ese contexto, el defensor central reconoció la importancia de Marcelo Gallardo en esta transferencia.

En medio de su presentación oficial como refuerzo del conjunto Millonario, el nacido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, reveló que el Muñeco fue el principal responsable de su vuelta, algo que se había complicado en demasía anteriormente.

“Marcelo Gallardo es el principal responsable de que yo esté en River”, exteriorizó el experimentado futbolista de 33 años de edad, dejando en claro que el reemplazante de Martín Demichelis en el banco de suplentes de los de Núñez lo terminó de convencer.

“Estar acá para mí es una emoción única, tenía ganas de que esto se dé. Estar acá es producto del esfuerzo de un montón de gente. Este club me dio todo y siempre quise ser sincero conmigo, siempre dije que cuando lo sintiera iba a volver a estar acá”, profundizó.

“Poder pisar el campo de juego y mirar las tribunas me trajo un montón de recuerdos. Es muy emotivo porque es donde me crie y me inculcaron una manera de ser. Siempre voy a estar agradecido. Parece mentira que me toque volver nueve años después con Marcelo volviendo. Es otra de las cosas que a uno lo motivan el doble”, indicó.

“El objetivo es respetar la historia y la filosofía de este club. Si Dios quiere que River sea mi último club, bienvenido sea. Para eso vine, pero no pienso en eso ahora, quiero disfrutar del momento. Acá nada se consigue por tener la camiseta de River, todo es producto del trabajo y del esfuerzo”, amplió.

“He intercambiado opiniones con Scaloni sobre mi futuro. River es un club enorme con competencias importantes por delante, así que continuar siendo convocado a la Selección Argentina va a depender de mí”, culminó Pezzella en medio de su presentación.

¿Cuántos títulos conquistó Pezzella con la Selección Argentina?

Germán Pezzella es uno de los futbolistas que participó de las cuatro conquistas que tiene el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina. Levantó las Copas América de 2021 y 2025, el Mundial que se disputó en 2022 en Qatar y, unos meses antes, La Finalissima UEFA-CONMEBOL.

La cuenta pendiente de Pezzella en River

En una entrevista concedida a Juan Pablo Varsky para Clank! Germán Pezzella reconoció que una de las grandes motivaciones en su regreso a River es poder sanar una vieja herida. “Mi historia en River, un poco por cómo se fue dando antes de irme, me deja cosas dentro y por decirlo de alguna manera cierta herida que sanar, pero eso ya dependerá del tiempo cómo se de. Mi mujer y yo somos muy pro Argentina, no renegamos de nuestro país y como no tenemos hijos la decisión, de volver o no, es más sencilla”, había dicho.