En los últimos días, y a través de un Boletín Oficial, el Gobierno de la Nación dispuso modificaciones en la Inspección General de Justicia que permiten el avance de las Sociedades Anónimas Deportivas dentro del territorio argentino. Si bien la resolución entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2024, la conducción de Javier Milei afirmó que “debe aceptarse la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas”. A raíz de ello, diferentes equipos de la Liga Profesional comenzaron a expresarse. Y River no fue la excepción.

Durante la presentación de los refuerzos del Millonario, donde el presidente Jorge Brito estuvo presente junto a Ignacio Villarroel, vicepresidente de la institución, y a Martín Demichelis, el entrenador del plantel profesional, el desembarco de las SAD fue uno de los temas de consulta. Y el máximo mandatario del club de Núñez no tuvo problema en confesar cuál es la postura que adoptaron.

“Estamos totalmente convencidos de que no hace falta ser una SAD para ser una sociedad civil como River, que compite en lo más alto y que diariamente ratificamos con hechos cosas que no son un negocio”, indicó Brito para dejar bien en claro que, además de que lo que figura por el estatuto, no aceptarán las medidas que imponga Milei.

No es la primera vez que desde el Millonario se manifiestan en contra del arribo de las Sociedades Anónimas Deportivas, algo que también ratificaron en la reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino que se realizó en Ezeiza, este viernes, junto a los directivos de diferentes equipos y los miembros de la Liga Profesional.

Jorge Brito confirmó la postura de River ante el arribo de las SAD.

¿Las SAD promueven la desigualdad?

En el mundo hay ejemplos claros de lo que representan las SAD y si bien hay ejemplos exitosos, también hay muchos casos donde los clubes se funden. En el ascenso español hay sobrados ejemplos: empresarios compran un club, permanecen un par de años y luego se marchan dejando en ruinas a la institución, que en muchos casos debe cambiar de nombre para seguir compitiendo.

En Argentina, los clubes no solamente son de fútbol. La inmensa mayoría también tienen otras disciplinas. Lógicamente -a nivel económico- lo más redituable siempre es el fútbol, pero también es importante que haya más disciplinas y actividades porque la función del club es social y no económica.

Javier Milei reveló que Manchester City quiere comprar a un club grande de la Argentina

En las últimas horas, y en diálogo con LN+, el presidente Javier Milei develó que el club inglés que posee entre sus filas a Julián Álvarez es el principal interesado en llegar al fútbol argentino: “Yo creo que hay una casta en el fútbol argentino y la mejor forma de terminar con eso es metiendo la competencia. Nuestro proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas no impide que los clubes existan tal como están hoy, pero da la posibilidad que existan otras sociedades. Nosotros tenemos ofertas concretas, el propio Manchester City quiere comprar un club en Argentina, un club muy grande”, expresó.