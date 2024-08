River, al clasificarse a los Cuartos de Final (instancia en la que chocará contra Colo Colo de Chile), es uno de los serios candidatos para jugar el duelo decisivo de la Copa Libertadores 2024, edición que, para la institución que encabeza Jorge Brito, tendrá como atenuante que se definirá en Buenos Aires el próximo 30 de noviembre.

Y está claro que por ser la capital argentina el sitio que seleccionó la Conmebol, el Estadio Monumental se perfila como la mejor opción, tanto por ubicación como por capacidad (es el recinto con más ubicaciones de Latinoamérica con 84.567), más allá de la modernización -que no deja de ser otro punto a favor- que se le realizó hace apenas unos meses.

Sin embargo, la entidad que cuenta con base en Luque, Paraguay, aún especula con otras alternativas. Primero porque temen que, de ser dos finalistas sin tanta convocatoria, el escenario no alcance su lleno absoluto (es decir, una Final de Copa Libertadores con claras zonas vacías en las tribunas es un golpe al mentón para la Conmebol y para la reputación de la competencia). Por eso, optarían por otra cancha con espacios más reducidos.

Y segundo, porque en la oficina de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, aún se discute cómo lograr la mayor neutralidad posible para que no suceda en las versiones venideras lo mismo que en la Copa Libertadores 2023, en la que Boca, en definitiva, terminó siendo visitante de Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El Estadio Monumental, si bien sigue siendo el principal candidato para la Final de la Copa Libertadores 2024, todavía no fue confirmado por la Conmebol.

Jorge Brito habla de altas chances, pero no confirma que la Final se juegue en el Estadio Monumental

Al respecto, Jorge Brito, autoridad máxima de River Plate, en un relato a raíz del camino que tiene el equipo de Marcelo Gallardo en el certamen, reconoció que todavía están esperando la definición del organismo madre del Fútbol Sudamericano sobre cuál será el inmueble que acogerá el choque que develará el sexagésimo campeón de la región.

“Esta no es una Copa Libertadores más. Tiene altas chances de disputarse la final en el Más Monumental, tiene la particularidad de, por haber clasificado como mejores primeros con Demichelis, cerrar todos los partidos de local. Siempre en River queremos ganar la Copa, pero este año lo sentimos con algo particular. Tenemos que tratar que esa obsesión se convierta en algo positivo que empuje y no que termine jugando en contra”, expresó Brito en conversación con ESPN.

Las otras alternativas que maneja Conmebol para la Final de la Copa Libertadores 2024

Además del Estadio Monumental, la Conmebol mantiene como otras opciones al Estadio Alberto José Armando de Boca (54 mil espectadores), al Estadio Único de La Plata (53 mil), al Libertadores de América de Independiente (42.069) y al Presidente Perón de Racing (41.900).