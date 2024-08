River se convirtió en uno de los ocho mejores de la Copa Libertadores 2024. El conjunto de Marcelo Gallardo, que en la ida había ganado 1 a 0 en el Estadio Mario Alberto Kempes, se hizo fuerte en el Monumental y derrotó 2 a 1 a Tallares con tantos de Miguel Borja y Santiago Simón (Federico Girotti descontó para la T). De esta manera, concretó su clasificación a los Cuartos de Final.

Por consiguiente, es candidato para estar el 30 de noviembre en el compromiso que decidirá al campeón, para el cual Conmebol adelantó que se jugará en Buenos Aires. De ahí se desprende la ilusión de los hinchas millonarios con una presunta definición siendo locales en el Antonio Vespucio Liberti (frente a Sao Paulo, Nacional, Botafogo, Peñarol, Flamengo o Bolivar, los clubes que todavía se mantienen en competencia en el cuadro opuesto al de los dirigidos por el Muñeco).

No obstante, el organismo con base en Luque, Paraguay, maneja alternativas al recinto ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Guillermo Udaondo. ¿De qué dependerá la elección? De quiénes sean los finalistas. Porque las autoridades del fútbol sudamericano no quieren un escenario con visibles espacios vacíos en caso de que se trate de un partido entre dos clubes que no lleguen a la convocatoria deseada (de hecho, a tan solo dos meses de la Final, pero con mucho todavía por jugar, no hay especificaciones).

Por eso, en abril, la delegación de Conmebol que visitó Buenos Aires no solo inspeccionó el Estadio Monumental, sino que, también, recorrió el Estadio presidente Perón de Racing y el Estadio Alberto José Armando de Boca. Y en mayo volvieron, esta vez, para pasar por el Libertadores de América de Independiente y por el Estadio Único de La Plata.

El Estadio Monumental todavía no fue confirmado como el escenario de la Final de la Copa Libertadores 2024.

Por otro lado, las autoridades mantienen presente la situación que se vivió en la Final de la Copa Libertadores 2023, en la que Fluminense, en definitiva, terminó siendo local ante Boca al haberse disputado en el Estadio Maracaná, cancha en la que juega habitualmente. En ese caso, Río de Janeiro, a diferencia de Buenos Aires, no tenía muchas otras opciones para ofrecer, más allá del Nilton Santos con capacidad para 44 mil espectadores, que, de igual modo, tratándose de un cruce entre xeneizes y cariocas, iba a quedar corto.

Conmebol todavía no definió el escenario de la Final de la Copa Libertadores 2024

La chance de que Conmebol lleve a River a otro cancha dentro de Buenos Aires, de llegar a ser finalista, se mantiene latente. De todas formas, en el caso que prime la recaudación por la capacidad que ofrece el Estadio Monumental, el Millonario solo tendrá a su disposición cerca del 50 por ciento del aforo total. El resto será para el otro clasificado.

¿Qué capacidad tiene el Monumental y el resto de los estadios candidatos para albergar la Final de la Copa Libertadores 2024?

El Monumental, con su última reforma, alcanzó una capacidad para 84.567 espectadores. Mientras que la Bombonera ofrece 54 mil lugares, el Estadio Único de La Plata 53 mil, el Libertadores de América 42.069 y el Presidente Perón 41.900. Todos se mantienen como candidatos para alojar a la Final de la Copa Libertadores 2024.