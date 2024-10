Julio Cruz confirmó que tuvo charlas avanzadas con Marcelo Gallardo para que su hijo llegue a River

A lo largo de la década del 90 pasaron por River enormes jugadores que luego tuvieron carreras impresionantes en clubes importantes de Europa y también en la Selección Argentina. Algunos salieron del club como es el caso de Marcelo Gallardo y otros llegaron desde clubes del fútbol argentino como fue el caso de Julio Cruz, que dio sus primeros pasos en Banfield. El Jardinero y el Muñeco compartieron plantel en la temporada 96/97 y obtuvieron títulos importantes de la mano de Ramón Díaz.

El tiempo pasó, pero la buena relación entre ambos quedo. En las últimas horas, Julio Cruz dialogó con Guardia Alta y confesó que tuvo una conversación con Marcelo Gallardo en 2022 en la que el Muñeco le expresó las ganas de poder contar con Juan Manuel, su hijo, para reforzar al Millonario.

“Nos juntamos los dos a desayunar un día. Esto lo puedo decir porque ya ha pasado mucho tiempo. En su momento tuvimos una charla entre amigos, entre ex compañeros, y me sorprendió que me haya pedido a Juan Manuel para River”, afirmó Julio Cruz.

¿Por qué Juan Manuel Cruz no llegó a River?

El Jardinero contó las razones que hicieron que el pase no se haya dado: “Uno trató de hacer las cosas de la mejor manera para tratar de sacarlo de Banfield para llevarlo a River, pero no se dieron las condiciones. No porque River no quisiera, si no porque del otro lado no hubo esa forma de querer aprovechar esa buena posibilidad para migrar al fútbol de River”.

Julio Cruz junto a Lautaro Martínez. (Foto: IMAGO).

El presente de Juan Manuel Cruz

Juan Manuel Cruz hizo Inferiores en Banfield y allí debutó en Primera en el año 2020. Luego de destacarse, lo vino a buscar Hellas Verona y se lo llevó a mediados de 2023. En su primera temporada en el elenco italiano apenas pudo jugar cuatro partidos por la Serie A y uno por la Copa Italia. Desde comienzos de 2024 se está recuperando de una grave lesión que lo alejó de las canchas por varios meses. El atacante tiene contrato hasta mediados de 2027 y espera regresar a jugar lo antes posible para demostrar porqué apostaron por él.

