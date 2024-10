Andrés Iniesta publicó su primera foto tras retirarse del fútbol y reveló cuál será su próximo trabajo

Diez días atrás, Andrés Iniesta oficializó su retiro del fútbol profesional a sus 40 años y tras 22 temporadas como futbolista. El Cerebro es catalogado por muchos como el mejor futbolista español de todos los tiempos y fue el autor del gol que le dio su única Copa del Mundo a España. Y, ya retirado de las canchas, piensa en volver al fútbol cuanto antes.

Iniesta ya lo había dejado caer, su intención era ser entrenador, y ahora dejó claro que esa será su próxima profesión. Esta mañana compartió una serie de imágenes en un posteo en su cuenta personal de Instagram donde mostró que ya inició el curso de entrenador con UAEFA, la Football Association de los Emiratos Árabes Unidos.

“Primeros días en el curso. Gracias UAEFA por darme la oportunidad de empezar a aprender y a formarme”, expresó Iniesta en la leyenda que acompañó a las fotos en diferentes momentos de entrenamiento.

Iniesta piensa en volver al Barcelona y destacó tres jugadores del plantel

Andrés Iniesta fue parte fundamental del mejor Barcelona de la historia, para muchos el mejor equipo de todos los tiempos. Dejó el club en 2018 para emigrar al fútbol de Japón y vistió los colores del Vissel Kobe hasta 2023. Una última temporada en el Emirates Club fue lo último antes de colgar los botines.

Sin embargo, el Barcelona es el club de su vida, y allí aspira regresar pronto el Cerebro. “El Barça me cambió mi vida, es mi casa y no sé si algún día podré volver pero esa ilusión siempre estará“, afirmó. “¿Miedo al banquillo? Es un reto aún mayor para cualquiera que ha sido jugador aquí y ha tenido una historia”, agregó, aunque recalcó que no se marca plazos para tomar ese rol.

Lo que sí hizo Iniesta es mencionar tres jugadores del plantel actual del Barcelona que ficharía si fuera director deportivo de un equipo, hipotéticamente. “Pues diría Pedri… Ter Stegen y.. Ansu Fati“, aseguró, antes de destacar que le gustaría ser él quien entrene a esos jugadores.

Los jugadores del Barcelona que ficharía Iniesta para su equipo. IMAGO

Iniesta hará el curso de entrenador en Emiratos Árabes, pero ese sólo le servirá para tomar cargo de un equipo en Asia, por lo que deberá realizar el curso equitativo en Europa si quiere, algún día, ejercer como entrenador del Barcelona.