El jefe de Williams sumó un nuevo equipo de la F1 como opción para Franco Colapinto en 2025

En la previa al Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin, James Vowles, jefe de equipo de Williams, volvió a hablar sobre el futuro de Franco Colapinto, ya que no tiene un asiento asegurado para la temporada 2025 de la Fórmula 1. Para él, el argentino merece un puesto en algún equipo para el próximo año.

Colapinto, quien tendrá su cuarta carrera en la F1 en Austin, sigue sumando experiencia, aunque no deja de impresionar a propios y extraños con su desfachatez y gran talento a bordo del monoplaza. Es por eso que muchos se preguntan si continuará en la categoría para la temporada 2025.

Los méritos del piloto nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, hacen que merezca ese lugar en la parrilla para 2025, pero las chances no le son favorables. Sin embargo, Vowles cree que todavía hay alguna posibilidad, aunque todo depende de otros dos equipos.

James Vowles pone a Sauber y a RB como opciones para Franco Colapinto en 2025

Actualmente, hay dos asientos disponibles para la temporada 2025 de la Fórmula 1. Sauber (Audi) todavía no definió al compañero de equipo de Nico Hulkenberg, mientras que RB (Racing Bulls) sólo tiene confirmado a Yuki Tsunoda, más allá de que Liam Lawson tiene una buena oportunidad de ser su co-equiper, a menos de que se produzcan más cambios, como puede ser una posible salida de Sergio Checo Pérez de Red Bull (Lawson puede ser candidato a dicho asiento).

Precisamente, Sauber y RB asoman como las únicas opciones que tiene Franco Colapinto para 2025. Así lo confirmó James Vowles en una charla en el panel de Autosport Business cuando le preguntaron si el argentino estará el próximo año en la parrilla. “Definitivamente no es imposible. Depende de uno o dos equipos más. Pero, desde mi punto de vista, se ha ganado su lugar en la parrilla en pocas carreras“, aseguró.

James Vowles, jefe de equipo de Williams (IMAGO / Eibner).

Vowles ya había adelantado en una nota para Motorsport que busca encontrarle un asiento a Colapinto para la temporada 2025. La primera opción que surgió fue la de Sauber, según afirmó en una entrevista al Wall Street Journal. Sin embargo, la chance de que la escudería suiza apueste por el argentino empiezan a decrecer con el correr de los días. Es que Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto y hasta Mick Schumacher tendrían más chances de ocupar ese segundo asiento.

Pero, ahora surge RB (Racing Bulls), que aún no definió su segundo piloto, pese a la reciente incorporación de Liam Lawson, quien reemplaza a Daniel Ricciardo, despedido tras el Gran Premio de Singapur. Yuki Tsunoda está confirmado, pero espera por su próximo compañero, aunque pueden producirse varios cambios y esto va acompañado por el futuro también de Red Bull.

¿Puede ser Franco Colapinto opción para RB o Red Bull para 2025?

La gran incógnita respecto a esta pregunta pasa por el lado de Sergio Pérez. La presión está del lado del piloto mexicano, quien pese a tener contrato vigente hasta 2026, corre riesgo de no continuar en Red Bull debido a su bajo rendimiento a lo largo de la presente temporada.

Checo Pérez, en el GP de Austin (IMAGO / Eibner).

Recientemente, Christian Horner, en una charla con Motorsport, dio a entender que Checo Pérez debe mejorar sus performances en carrera, ya que Red Bull ya no puede permitirse tanta diferencia entre él y Max Verstappen. “Tenemos que asegurarnos de que no haya una gran brecha entre nuestros dos pilotos, porque no podemos permitirnos eso“, manifestó.

Antes del Gran Premio de Austin, el piloto mexicano aseguró que estará el próximo año con Red Bull. “Sólo quería dejar claro que estaré aquí al 100% el año que viene. Tengo mi contrato y lo cumpliré, pero eso no está en mi mente. En mi mente está solucionar los problemas que tenemos por el momento con el coche”, dijo ante varios medios.

Lo cierto es que si esos buenos resultados no aparecen y no hay soluciones para el auto, Pérez podría decir adiós en Red Bull y ahí es donde se abre el panorama. Aunque, su principal reemplazante sería Liam Lawson, siempre y cuando este piloto demuestre todo su talento en RB. Si esto no ocurre, se abre el abanico de opciones, entre las que puede aparecer Franco Colapinto.

El argentino de Williams es muy bien visto por la escudería de Milton Keynes. “Las apariciones de Oliver Bearman y especialmente de Franco Colapinto han demostrado que los jóvenes están listos para dar el paso adelante, y que la vieja filosofía de algunos jefes de equipo, de que solo se puede promover a pilotos con tres o cuatro años de experiencia a un equipo superior, está obsoleta”, supo decir recientemente Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, en una columna para Speedweek.