En el marco del partido correspondiente a la fecha 12 del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional, con gol de Walter Mazzantti, quien luego fue expulsado por doble amarilla, Huracán le ganó a River en condición de local, y de esta manera le cortó un invicto de 17 partidos sin perder.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al análisis de sus dirigidos, así como también palpitó el debut por la Copa CONMEBOL Libertadores, en el que visitarán a Deportivo Táchira.

Además, en la misma, tuvo un cruce con Pablo Sager, periodista de DSports, por la pregunta que le hizo. “Va a comenzar la Copa Libertadores, que es el sueño de todos los hinchas, y a veces se nota un River que no tiene juego y que hay niveles muy bajos. ¿Sentís que le está llegando el mensaje y están con tu ide absorbida para llevarla al frente?”, le consultó.

“¿Qué mensaje?”, retrucó Demichelis, a lo que Sager prosiguió: “El mensaje de cómo jugar, el mensaje que tal vez puedan recibir con tantos cambios. ¿Sentís que le llega la idea a los jugadores de cómo salir a jugar?”.

Seguido a esto, el entrenador del Millonario respondió de manera seria: “Preguntáselo a los jugadores si les llega el mensaje, hay una idea, que a pesar de que sea doloroso perder y que sea la primera derrota del año, hay números que reflejan una cosa. Después, perder siempre duele, pero si repasás las estadísticas, éramos el equipo que está mejor posicionado en un montón de cosas. No sé de qué mensaje me hablas, nosotros tuvimos y no concretamos, el rival llegó una vez y nos ganó”.

El análisis del partido

“De los resultados es una de las actuaciones más flojas, porque es el primer partido que perdimos. Creo que arrancamos muy imprecisos, erráticos. No hay excusa de la cancha, nos costó muchísimo y en el segundo tiempo fuimos un mejor equipo, generamos mucho más, pero no concretamos. En una falta ofensiva nos agarran de contra, concretaron y Huracán nos ganó. Sin hablar de merecimientos, mínimo merecíamos un empate, pero la realidad es que nos vamos a casa sin nada”, comenzó explicando.

Y agregó con respecto a la jugada del gol: “Pateamos mal un tiro libre a favor, tenemos dos reboteros, nos ganan el rebote y salieron más rápido que nosotros, mucho más no hay que explicar. Había gente para atacar y gente para una segunda jugada, que la perdimos y luego perdimos la carrera hacia atrás.

Los cambios que realizó

Por otro lado, se refirió a las variantes que hizo, sorprendiendo con la salida de Borja a falta de más de 20 minutos: “Hicimos muchos cambios ofensivos para intentar llevarnos los tres puntos, habían espacios para jugar y los cambios entraron para bien, sobre todo los chicos que vinieron de sus selecciones, que vinieron de viajes largos. Tanto Fonseca como Solari nos dieron equilibrio, precisión y verticalidad, después Echeverri entró muy bien. Hicimos los cambios para buscar el resultado, me quedo con el segundo tiempo que hicimos y ahí fue cuando lo perdimos. El fútbol tiene estas cosas, nos hicieron el gol y nos ganaron”.

Siguiendo con su relato, sumó explicando que no tienen que ver con el debut contra Táchira: “Los cambios fueron por este partido, no hablamos con los jugadores de Deportivo Táchira, lo empezaremos a hacer ahora, mañana entrenamos, el domingo viajamos y el lunes tenemos un entrenamiento en Venezuela. Los cambios fueron para sacar adelante este partido”.

El momento del equipo

Referido a esta derrota y a la goleada recibida contra Independiente Rivadavia comentó: “Creo que no conozco derrota que caiga en un buen momento, siempre es desafortunada. Quedan 6 puntos en la Copa de la Liga para ganarlos y cumplir el objetivo, que es clasificar a los cuartos de final. Con respecto a niveles individuales, se habla puertas adentro, se intenta corregir y mejorar”.

Y cerró: “Necesitamos que el equipo esté mejor en varias cosas, y si el equipo funciona mejor en todas las líneas, las individualidades van a estar mucho mejor, no necesitamos solo de Echeverri, necesitamos de los 11 titulares y los 5 que entran”.