La derrota de River Plate contra Deportivo Riestra de este jueves no fue una más en el año. Cerrar la primera mitad de la temporada con el contundente 2 a 0 ante un equipo que lucha por mantener la categoría revivió las críticas contra el equipo de Martín Demichelis y en este contexto Carlos ‘Puma’ Morete habló de la situación en exclusiva con Bolavip.

El ex goleador del conjunto de Núñez en la década del 70 se mostró preocupado por el presente del equipo: “¿Cómo lo veo? Irregular, falta un líder, el único era Enzo Pérez. No tiene un distinto, tiene a Borja, un gran goleador, y poco mas. Los demás equipos no tienen mucho. Todo está parejo. No hay que volverse loco”, comentó.

El Puma, campeón del torneo Nacional de 1975 y que en 5 años convirtió 105 goles con el Millonario, quiso exculpar a Demichelis del presente: “Para mí faltan titulares en el equipo. El técnico es lo primero siempre, pero a quién traes”.

Es que por estas horas, el DT está en la mira de los hinchas e incluso aparecieron en los pasillos del Monumental papeletas con la frase “Renunciá Demichelis”, que siembran clima de preocupación en River.

Afortunadamente para el Millonario, el receso ha comenzado y ahora habrá tiempo para reforzarse en el mercado de pases. Justamente, el fichaje que está “al caer” es el paraguayo Adam Bareiro, goleador de San Lorenzo: “¿A dónde lo ponés?”, se preguntó Morete, al recordar que Borja no puede salir del equipo.

Cuándo vuelve a jugar River

La primera presentación oficial de River Plate tras el receso será el fin de semana del 20 y 21 de julio cuando reciba a Lanús en el Más Monumental por la sexta jornada de la Liga Profesional. De inmediato, esa semana visitará a Godoy Cruz por la séptima fecha.

Por otro lado, el gran objetivo será la Copa Libertadores, en donde el conjunto de Demichelis debe verse las caras con Talleres por los octavos de final. Según lo determinó CONMEBOL, el partido de ida se jugará el miércoles 14 de agosto en Córdoba a partir de las 21:30 horas, mientras que la vuelta se llevará a cabo exactamente una semana después, el 21 del mismo mes en Buenos Aires.