En el verano del 2002, River rompió el mercado de pases con las llegadas de Daniel Fonseca y Juan Esnáider, dos futbolistas experimentados de prolongada trayectoria en el fútbol europeo. Fonseca era un delantero uruguayo surgido de Nacional que disputó el Mundial de Italia 90 y en ese mismo año pasó al fútbol italiano.

Dos años en Cagliari, otros dos en Napoli, tres en la Roma -donde tuvo como DT a Carlos Bianchi– y cuatro años en la Juventus fue el paso que tuvo Daniel Fonseca por el Calcio. Clubes pesados e históricos. Para comienzos de 2002 decidió regresar a Sudamérica con la intención de llegar de la mejor manera al Mundial de Corea y Japón.

River lo fue a buscar y así fue que llegó al club que por entonces dirigía Ramón Ángel Díaz y presidía José María Aguilar. La llegada del delantero se dio por recomendación de Enzo Francescoli, con quien había ganado la Copa América 1995 con la Selección de Uruguay.

Una carta de presentación espectacular

Daniel Fonseca llegó a River en el verano del 2002 y su primer partido fue ante Boca en un amistoso en Mendoza. El Millonario caía 1 a 0, pero sobre el final tuvo un tiro libre cerca del arco Xeneize, Fonseca tomó la pelota y la clavó en el ángulo para establecer el empate. Luego sería quien definiría favorablemente la tanda de penales a favor del equipo de Ramón.

Comenzó la interna con Ramón

Hace unos años, Daniel Fonseca contó en detalle cómo fue su paso por River en diálogo con AM 890 de Uruguay y contó qué le dijo Ramón Díaz antes del comienzo de la Libertadores: “Por dos meses en Argentina los hinchas de River me hacían sentir Dios. Lo que van para adelante es increíble. Y me sentí bárbaro. Ramón Díaz, en ese momento, me dice: ‘Yorugua, preparate bien que dentro de un mes empieza la Copa Libertadores y no venís de mucho fútbol. Necesito que estés mejor físicamente”.

Además, agregó: “Trabajé como pocas veces en mi vida. Pero luego empezó la Copa Libertadores y jugaban otros. Me dijeron que Enzo no tenía mucha empatía con Ramón Díaz. ‘Seguramente vas a tener un inconveniente con el técnico’, me planteó el presidente José María Aguilar. Y así fue. Hasta que al cuarto partido de Copa, que jugamos contra el América jugamos en el Monumental, no sé si me puso seis minutos, una cosa vergonzosa. Entonces fui al vestuario y le dije de todo”.

Puteadas en el vestuario

“Le planteé que era un irrespetuoso, que hubiera preferido que me dijera las cosas en la cara, que pensaba que se había equivocado, que sabía de la relación que tenía con Enzo, eso de que no había empatía”, afirmó el uruguayo.

Una chicana para Ramón

“Lamento haber perdido estos tres meses y tengo el Mundial dentro de cuatro. Me estás jodiendo la carrera. Así que te vengo a decir que me voy. Estuve 11 años en Italia pero con una diferencia: hice más goles que vos”, recordó Fonseca el diálogo que tuvo con Díaz. El uruguayo lo cuenta años después y revive el enojo del momento, pero es importante aclarar que Ramón Díaz como futbolista fue maravilloso y que tuvo una carrera impresionante, tanto en Europa como en River, club del que es ídolo por lo realizado como jugador y como entrenador.

Palito a viejos compañeros

“Estaban Celso Ayala, Comizzo, que eran todos alcahuetes de él. Y todos los muchachos me decían ‘pegale, Yorugua, pegale’. ¡Pero qué le voy a pegar! Es mejor lo que pueda decir que lo que pueda hacer. Te doy una constatación de lo que pienso. Que sos un forro, que me forreaste, que tu no eres más que yo ni mucho menos. Pero que podrías habérmelo dicho tres meses atrás y yo elegía otro camino”, cerró el ex delantero de River y padre de Nicolás, flamante refuerzo del Millonario. Cabe destacar que Daniel Fonseca dejó Núñez tras la pelea con Ramón Díaz, ni siquiera llegó a estar un semestre en el club.