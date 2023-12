Desde 2018, los 9 de diciembre no volvieron a ser iguales para River. Cada vez que se cumple un aniversario de la victoria en la final de la CONMEBOL Libertadores ante Boca, es motivo para festejar. Hoy, en su quinto aniversario, no hubo excepciones.

Además de los banderazos y otras movilizaciones que se realizaron cada 9/12, los festejos también se viven en las redes sociales. Esta mañana, puntualmente a las 9:12 de la mañana, la cuenta oficial del Millonario publicó un video recordando aquella noche en el Estadio Santiago Bernabéu.

“La que no te vas a olvidar nunca. La final más soñada de todos los tiempos”, escribió el club en X (Twitter) en Instagram con un video del resumen del duelo en Madrid. Por supuesto, a los pocos segundos ya tenía miles de interacciones. Inolvidable.

A 5 años del 9/12, D’Onofrio imaginó qué hubiera pasado si caían en la final

“No lo hubiese soportado. Volver con la cabeza baja en un avión… Yo en ese momento pensaba en ellos, en lo duro que habrá sido para Angelici y para todos. Así como es imborrable para nosotros, es imborrable para ellos. De hecho, un ex presidente de Boca dijo que se iban a acordar de ese partido durante 20 años. Y yo siempre trato de no hacerle olvidar: ahora faltan 15, ja”, bromeó D’Onofrio.

Y agregó: “¡Yo más no puedo pedir! Si me faltaba un broche de oro, era ganar esa Copa contra Boca. Si al nacer hincha de River te preguntaran qué es lo querés, la respuesta de todos sería ganarle la final de la Libertadores al clásico rival. Y se me dio. Me di el gusto de mi vida”.

La confesión de Quintero sobre la final de Madrid

En diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank!, el colombiano habló de aquel 9 de diciembre: “Llegué con un problema en el sóleo, hicimos varias cosas para llegar al partido, los tiempos dieron perfectos. Yo nunca entrené para la final en Madrid, hice trabajo diferenciado, no trabajé con el grupo, el día anterior trabajé control y pateo, así fue. La táctica me dijo que no había un jugador zurdo de Boca, por lo que me dijo que tenía que trabajar aparte”.

“El día antes del partido entrenamos con Rodrigo Mora y Marcelo (Gallardo), estábamos pateando y se me metieron como dos o tres iguales al gol, con eso me fui”, agregó sobre el ensayo previo.

Y cerró: “En el entretiempo Matías (Biscay) me dijo que calentara, a los diez minutos me llama y entro. Es extaño no había entrenado, me dijeron ‘andá a jugar, hace jugar al equipo que esto lo empatamos y lo ganamos’, por fortuna en ese campo hermoso marcamos la diferencia”.