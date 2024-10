Históricamente se dijo que la Pulga no llegó al Millonario porque desde Newell´s no quisieron liberarlo, pero el DT que lo probó contó otra historia.

Llevó a Lionel Messi a probarse a River y reveló el inédito motivo por el que no fichó: “De acá no se va”

El breve paso de Lionel Messi por River tiene un sinfín de versiones y ahora se sumó una nueva: la del DT que lo probó aquella semana de 1999 en la que la Pulga llegó a compartir cancha con Gonzalo Higuaín y Augusto Fernández, de quienes luego sería compañero en la Selección Argentina. Eduardo Abrahamian trabajó por años en las Inferiores del Millonario y hace 25 años fue el encargado de probar a un pibe rosarino que terminaría convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

¿Cómo llegó Messi a River?

Si bien de pibe jugó en las Inferiores de Newell´s, Lionel Messi necesitaba un tratamiento para el crecimiento y por eso la familia buscó alternativas para costearlo y una opción fue la de llegar a River y que se haga cargo del tratamiento. Abrahamian, que actualmente trabaja en Ferro, le contó a Radio La Red cómo fue que la Pulga arribó al Millonario: “Yo un día estaba en la confitería de River tomando un café y por una puerta apareció Federico Vairo, se dirige a mí, me pide hablar y me comenta que tiene un jugador de unas condiciones que a mí me van a gustar”.

Lionel Messi recibió una camiseta de River de parte de Jorge Brito. (Foto: Prensa River).

Además, agregó al respecto: “Me dice que es de Rosario y me sugiere que, como el chico es de Rosario, hay que traerlo toda una semana para entrenar. Yo en ese momento era el encargado de todas las infantiles de River y me lo traje conjuntamente con un compañero de él que estaban en Newell’s”.

Messi estuvo tres días probándose en River

“Hice la prueba el día uno, primero puse al otro chico, de apellido Giménez, que jugaba de 9, y después en el segundo tiempo del primer día de entrenamiento, que fue un martes, lo pongo a Lionel… y bueno ahí la verdad es que me sorprendió porque a la poca edad que tenía mostraba movimientos, desplazamientos, habilidad, hizo cosas muy buenas con la pelota a los 12 años”, contó el DT que lo probó.

También relató que lo puso junto a Gonzalo Higuaín, de quien años más tarde sería compañero en la Selección por mucho tiempo: “Eso fue el martes; el miércoles hago otra práctica con parte física y después con pelota. A él lo puse directamente a jugar. Y el jueves, ya el tercer día, le hice una prueba más exigente de jugar contra la categoría 86 en River, un año más grande que él, algo que cuesta mucho más porque se nota mucho la diferencia de un año a esa edad. En la ’86 jugaba Augusto Fernández y a él lo puse con Higuaín: Higuaín de 9 y él de 10. Hizo la práctica, la descoció”.

¿Por qué no firmó en River?

Abrahamian quedó deslumbrado con el chico rosarino y quiso ficharlo de inmediato, pero hubo un problema que lo impidió: “Yo dije: este chico de acá de River no se va. Me los llevé al papá y a él a la oficina para hacerle la ficha, la hicimos, pero nos faltaba que viniera la madre a firmarnos, tenían que firmar los dos. El padre firmó y Lionel también, pero la mamá nunca vino”.

Lionel Messi junto a sus padres en el año 2008. (Foto: IMAGO).

“Si la mamá firmaba, ya teníamos la ficha completa y luego había que traer el pase desde Newell’s, que no lo quería dar, pero en ese caso se podía manejar a través de la Liga Santafesina porque Newell’s no estaba afiliado a la AFA para jugar el fútbol infantil, entonces se podía hacer un pase interliga que incluso era un trámite más rápido. Nosotros estuvimos esperando que Celia viniera a firmar, pero nunca volvieron. Yo quería que él jugara en River, era lo único que quería. Ellos al poco tiempo se fueron a Barcelona y bueno… todo lo que pasó después”, concluyó Abrahamian.