Luego de un paso a préstamo por Defensa y Justicia, Agustín Fontana regresó a River, entrenando separado del plantel, debido a que el entrenador Martín Demichelis no lo iba a tener en cuenta, pero tras no conseguir club, se reintegró al equipo para no perder ritmo.

Sin haber sido si quiera convocado en el primer semestre del año, el delantero de 27 años que llegó al Millonario en el 2021, se iría del club en este mercado de pases, y ya hay tres equipos de la Liga Profesional que preguntaron condiciones para llevárselo.

Acorde a lo que informa el periodista Hernán Castillo, desde el entorno de Fontana negocian con Sarmiento de Junín, Godoy Cruz y Belgrano para salir en esta ventana de pases, aunque no dio detalles de como sería la operación, ya sea si es préstamo o venta.

Desde su llegada a River, contando su paso por Defensa y Justicia, el delantero en las últimas dos temporadas disputó un total de 46 partidos, en los que marcó 2 goles y aportó 3 asistencias (todo en el Halcón de Varela), además de ganar dos títulos con el Millonario.

+ ¿Dónde ver los partidos de River Plate en vivo?

Los encuentros de River Plate en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.

+ El próximo partido de River:

El equipo de Martín Demichelis jugará este martes 8 de agosto frente a SC Internacional a las 21.00 hs. en el Estadio Beira Rio, por los octavos de final (vuelta) de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023.