Este miércoles, en el marco de un nuevo amistoso de pretemporada, River Plate se encontró frente a frente con Rayados de Monterrey en el Cotton Boll Stadium de la ciudad de Dallas, en el estado de Texas. Se trató de un encuentro que el cuerpo técnico Millonario utilizó para continuar adelante con la puesta a punto de pretemporada.

En ese contexto, el primer tiempo fue interesante para River, que dominó la pelota y que contó con las mejores oportunidades para marcar. Sin embargo, no estuvo nada fino en los últimos metros y el descanso llegó con un empate sin anotaciones en el marcador. Sin embargo, las emociones desembarcarían en la etapa complementaria.

Es que, a los 22 minutos de dicho segundo tiempo, el uruguayo Rodrigo Aguirre aprovechó un descalabro protagonizado principalmente por Ezequiel Centurión y Leandro González Pirez y estampó la apertura del marcador para la institución mexicana. Pero, a los 41 de ese período final, Andrés Herrera marcó un golazo para el 1-1 definitivo.

En este encuentro, Martín Demichelis aprovechó para seguir probando jugadores como el refuerzo Nicolás Fonseca y como los juveniles Agustín Ruberto, Daniel Zabala, Ian Subiabre y Franco Mastantuono. De todas formas, no todo fue positivo para los de Núñez, que terminaron los 90 minutos con algunos problemas físicos.

El jugador que más complicado quedó después del amistoso contra Monterrey fue Santiago Simón, que estuvo desde el arranque ocupando el lateral derecho de la defensa. En un principio hubo tranquilidad pensando que se trataba de algo menor, pero este jueves se confirmó la presencia de una lesión mucho más considerable.

Según informó el periodista Javier Gil Navarro por intermedio de las redes sociales, el polifuncional futbolista de River sufrió la luxofractura del metacarpiano de la mano derecha. Deberá portar un yeso durante alrededor de un mes y medio mientras se entrena en la parte física. Un dolor de cabeza para Demichelis.

En tanto, el segundo implicado fue Franco Armani, que no salió a disputar el segundo tiempo en Dallas. El arquero sintió una molestia en la rodilla derecha, que sin embargo no sería de consideración. Por último, Ignacio Fernández apenas sufrió un golpe debajo de la tibia derecha que no pasaría a mayores. Dos buenas y una mala.

Encuesta ¿River debe buscar refuerzos? ¿River debe buscar refuerzos? YA VOTARON 0 PERSONAS

El próximo amistoso de River

El próximo sábado 20 de enero, River Plate chocará con Pachuca en un nuevo amistoso de pretemporada.

Borja, listo para volver

En medio de las mencionadas lesiones, River tiene una buena noticia: Miguel Borja estará a disposición contra Pachuca.