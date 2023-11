No es ninguna novedad que, de cara al 2024, River Plate sufrirá varias bajas, comenzando por las de dos referentes históricos como Jonatan Maidana y Enzo Pérez, que culminan sus respectivos contratos. Es que no hay ninguna perspectiva de renovación en el horizonte: uno ya no tiene lugar en el Millonario y el otro desea explorar nuevas aventuras.

Por otra parte, hay más nombres propios que se encaminan hacia las finalizaciones de sus vínculos, aunque todavía no está resuelto qué es lo que sucederá con ellos. Se trata de Emanuel Mammana, Bruno Zuculini y Matías Suárez, tres futbolistas experimentados que no son prioridad para River y que tienen tantas chances de marcharse como de permanecer en la institución.

Paralelamente, también están aquellos jugadores indiscutidos de la plantilla pero que podrían alejarse como consecuencia de ofrecimientos jugosos de equipos importantes y poderosos del exterior. Este listado es encabezado por Paulo Díaz y Nicolás De La Cruz, piezas completamente vitales para el Millonario, que hará todo lo posible por retenerlos al menos un tiempo más.

En esa línea, también hay tres jugadores que han perdido terreno de forma progresiva, considerable y contundente dentro de la consideración del cuerpo técnico. Son tres futbolistas que supieron contar con oportunidades en su momento pero que, por sus bajos rendimientos sostenidos en el tiempo, podrían irse. Es más: River desea escuchar ofertas por ellos.

Andrés Herrera

El lateral derecho llegó desde San Lorenzo de Almagro para reforzar una zona delicada del campo de juego. Sin embargo, el carrilero, que cuenta con mayor vocación de ataque que de defensa, nunca pudo encontrar una continuidad en su nivel. Por ello es que fue alternando titularidades y suplencias. En el día de hoy juega de forma aislada.

David Martínez

El marcador central zurdo llegó a ser una pieza clave del primer equipo de River cuando Marcelo Gallardo era el entrenador. De hecho, sus actuaciones generaron el interés de varios equipos importantes del continente europeo. De todas maneras, las lesiones comenzaron a castigarlo y el exelemento de Defensa y Justicia nunca volvió a ser el mismo.

Agustín Palavecino

En su momento, River realizó una inversión importante por el volante surgido de las divisiones inferiores de Platense, que llegó desde Deportivo Cali. Pero, pese a algunas ráfagas de talento y de buen fútbol, el mediocampista nunca pudo asentarse. Por el contrario, se caracterizó por sus irregularidades, a tal punto de que es fuertemente cuestionado por los hinchas.

Los que vuelven de sus préstamos

Jugadores como Augusto Batalla, Alex Vigo, Cristian Ferreira, Tomás Galván y Flabián Londoño Bedoya deben retornar tras sus préstamos y el cuerpo técnico debe tomar una determinación en torno al futuro de ellos.

La idea de Demichelis

El actual director técnico de River tiene como objetivo diseñar un plantel corto, por lo que es muy probable que existan más partidas que desembarcos en el próximo mercado de pases.