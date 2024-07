Los hinchas de River destruyeron a un refuerzo tras la derrota ante Godoy Cruz: "No es futbolista"

River no jugó bien y cayó en condición de visitante ante Godoy Cruz por la Liga Profesional. Al Millonario se lo dieron vuelta, no encontró los caminos ni para empatar y vivió un clima hostil con los neutrales en Mendoza. El plantel y el cuerpo técnico quedaron en el ojo de la tormenta.

Uno de los principales apuntados fue Federico Gattoni, quien fue titular por segundo partido consecutivo. El ex-San Lorenzo, que venía de quedar en la foto de los dos goles de Lanús en Núñez, volvió a ser señalado luego de otra floja presentación.

El Millonario se mostró frágil en defensa y el zaguero no fue la excepción: ganó poco de cabeza, perdió muchísimos duelos y no estuvo preciso con los pases. Por esta razón, los hinchas no lo perdonaron en las redes sociales y lo hicieron tendencia.

Gattoni, señalado en sus primeras presentaciones en River. (Foto: Getty Images)

“Fue responsable de los goles que le hicieron a River”, “te hace extrañar a Pírez”, “tiene una por partido”, “no es futbolista“, son solo algunos de los mensajes de los hinchas en X (antes Twitter) que hicieron del marcador central uno de los temas más hablados del momento.

La bronca de los hinchas de River con Federico Gattoni

Cómo llegó Gattoni a River

El defensor de 25 años se incorporó a préstamo por un año al Millonario desde Sevilla, con una opción de compra de 3.2 millones de euros por el 100% de su ficha. Su vínculo es hasta mediados de 2025.