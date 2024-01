Los hinchas de River estallaron contra un titular en el amistoso contra Pachuca: "No funciona en ninguna posición"

River se despidió de la pretemporada en los Estados Unidos venciendo en un amistoso al Pachuca de México en el estadio Toyota de Texas por 1 a 0, gracias al gol de Miguel Ángel Borja al comienzo de la segunda mitad, logrando así llegar de la mejor manera al debut oficial contra Argentinos Juniors por la Copa de la Liga.

A pesar de que los dirigidos por Demichelis se quedaron con la victoria, los hinchas del Millonario no se quedaron conformes con el rendimiento del equipo, y es por eso que en las redes sociales compartieron su opinión, apuntando a los niveles individuales de cada futbolista.

Uno de los principales apuntados, fue el mediocampista ofensivo Manuel Lanzini, ya que más allá de lo que mostró en este duelo, no están conformes con el rendimiento del ex West Ham desde que regresó al Millonario en el último mercado de pases, debido a que aún no marcó goles ni aportó asistencias.

“Lanzini que no funciona en ninguna posición”, “Basta de Lanzini”, “No sé si decirle molestia pero tiene que mejorar, Lanzini. Hasta ahora, nada”, “Cómo se libera barco sin el tronco de Lanzini”, fueron algunos de los tantos comentarios de los hinchas del Millonario sobre el rendimiento del volante de 30 años.

Por otro lado, en este encuentro, el mediocampista ofensivo disputó solamente la primera mitad, ya que sobre el final de la misma sufrió una lesión muscular en su isquiotibial izquierdo, por lo que tuvo que ser atendido por los médicos y fue reemplazado por Rodrigo Aliendro.

Los números de Manuel Lanzini en su regreso a River

En su tercera etapa como jugador del Millonario, el volante ofensivo de 30 años disputó un total de 16 partidos, en los que no anotó goles ni aportó asistencias. Además, se consagró campeón del Trofeo de Campeones.

Lanzini habló sobre su renovación de contrato

Al ser consultado sobre su situación contractual, ya que su vínculo con River finaliza el 30 de junio de este año, el volante comentó: “Todavía no pensé si voy a renovar, estoy muy contento, disfrutando el mundo River, pero estamos disfrutando el momento”.