En el marco de la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, en el estadio Más Monumental, con goles de Pablo Solari y Cristian Medina, River y Boca empataron 1 a 1 en el primer Superclásico del fútbol argentino de la temporada 2024.

Al ser un partido de tanta magnitud a nivel nacional, y sobre todo para los hinchas de los equipos involucrados, los fanáticos del Millonario fueron comentando el desarrollo del partido en las redes sociales, y allí hicieron tendencia a un futbolista por su rendimiento a lo largo del partido.

En este caso, quien estuvo en el foco de las críticas de los hinchas de River fue Esequiel Barco, quien completó los 90 minutos del encuentro, y no mostró el rendimiento que viene acostumbrando a los fanáticos, debido a que se lo vio errático y tomando malas decisiones para terminar las jugadas.

“Barco como siempre contra ellos no la pide y no juega”, “Barco va a jugar bien algún partido importante?”, “Barco no lo quiero ver más con la de River”, “Barco no puede ponerse nunca más la camiseta de River”, fueron algunos de los tantos comentarios de los hinchas del Millonario sobre el rendimiento de Barco.

Los números de Esequiel Barco en el Superclásico contra Boca

2 remates (0 al arco)

3 pases para tiro de un compañero (máximo con Colidio)

24/28 pases correctos

5 recuperaciones (máximo de River)

0 gambetas intentadas

3 faltas generadas

Los números de Esequiel Barco en River

Con este encuentro, el mediocampista ofensivo de 24 años disputó 107 partidos con la camiseta del Millonario, en los que anotó 15 goles y aportó 17 asistencias. Además, se consagró campeón

¿Hasta cuándo tiene contrato Esequiel Barco en River?

Luego de que el Millonario haga uso de su opción de compra para quedarse con su pase, el mediocampista ofensivo extendió su vínculo con la institución hasta el 31 de diciembre del 2026.

Los comentarios de los hinchas de River sobre Barco