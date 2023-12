En el medio de las negociaciones con Manchester City por Claudio Echeverri y de todos los rumores vinculados al mercado de pases, River se tomó un tiempo para despedir a Jonatan Maidana. El zaguero, que jugó su último partido el pasado viernes por el Trofeo de Campeones, fue reconocido en las redes sociales del club.

La jornada del viernes estuvo tan marcada por la fuerte declaración del Diablito y la salida de Enzo Pérez, que la partida del central quedó en un segundo plano. Es por eso que, a última hora del miércoles, el club de Núñez le dedicó unos mensajes al defensor.

“¡Gracias por todo, Leyenda!”, escribió el club en sus redes con una imagen del referente. Después, en otro tuit, agregó un “de mil batallas” con fotos de cuatro momentos importantes: su gol a Boca en 2010, su partido contra Almirante Brown para obtener el ascenso, la final de Madrid y su despedida ante Rosario Central. Un recorrido impresionante.

Qué dijo Maidana sobre su futuro

“Seguramente estaremos hinchado por acá, veremos si me ponen en el Senior un rato”, declaró el 2 y agregó: “Ojalá siga ligado a este club, a esta institución que tan feliz me hizo, me hizo crecer. Más allá de los títulos, me llevo grandísimas personas, lo bien que se llevan”.

Además, dejó en suspenso su carrera: “Sé también que está llegando mi final en el equipo o en el club, luego decidiré si seguiré jugando o no. El día de mañana, cuando me retire, haré los méritos necesarios y trataré de prepararme lo mejor posible para tener una experiencia en juveniles o en algún lugar del club donde pueda ser útil. Es una cuenta pendiente a futuro”.

Los números de Jonatan Maidana en River

Maidana disputó un total de 318 partidos con la camiseta de River, aportando 9 goles, 7 asistencias y sufriendo 5 expulsiones. En total, ganó 14 títulos, incluyendo dos Libertadores (2015 y 2018) y una Sudamericana (2014).