El próximo sábado, River y Olimpia jugarán un amistoso de pretemporada en el Monumental y si bien servirá para que los entrenadores puedan ver a sus futbolistas antes del inicio de la actividad oficial tras el cierre de la Copa América, también será un día muy especial para Lucas Pratto, el delantero de Olimpia de Paraguay que dejó su huella en Núñez y es muy querido por los hinchas.

Sus goles en las finales de la Copa Libertadores 2018 ante Boca marcaron su ciclo por el club, pero Pratto no solamente fue esos goles en la Bombonera y el Bernabéu, todo su paso por Núñez fue destacado. Inclusive, tras una salida poco prolija a comienzos de 2021, el hincha no lo tuvo en cuenta y, hasta los días que corren le siguen demostrando su cariño a uno de los héroes de Madrid.

¿Qué dijo Pratto sobre su regreso al Monumental y los hinchas de River?

“River, más allá de que yo haya jugado y del cariño que le tenga, es el equipo que marca el ritmo sudamericano. Nos sirve para ver en que momento estamos”, afirmó el Oso en diálogo con AM 1080 de Paraguay.

Además, agregó: “Para mí siempre es muy especial jugar en el Monumental. Tuve la mala suerte de enfrentarlo con Vélez en octavos de Copa Libertadores aunque gracias a Dios tuve la oportunidad de clasificar. Siempre enfrentar a River es especial”.

Lucas Pratto, clave para que River gane la Libertadores 2018. (Foto: IMAGO)

“Ahora va a ser un partido amistoso con la gente que siempre me brinda mucho cariño. Todo el mundo sabe lo que significa para mi River. Es el club más importante en el que jugué y me da mucha alegría volver a la cancha y reencontrarme con ex compañeros”, concluyó el delantero.

El paso de Pratto por River

Lucas Pratto llegó a River a comienzos de 2018 por una suma superior a los 11 millones de dólares, en lo que fue -y sigue siendo- la compra más cara de la historia del fútbol argentino. En un comienzo le costó hacer pie, pero de a poco se fue encontrando con su nivel y sobre el final de su primer año en Núñez tuvo su recompensa con un gol en la Bombonera y otro en el Bernabéu que sirvieron para que escriba su nombre en la historia grande del club. En total, Pratto metió 26 goles en 109 partidos con River y ganó cuatro títulos: Supercopa Argentina 2018, Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019 y Copa Argentina 2019.