En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, por el partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional, en condición de visitante en La Bombonera, River venció a Boca por 1 a 0 con gol de Manuel Lanzini y se prendió en la lucha por los primeros puestos del certamen.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió a esta importante victoria, destacando el nivel de sus dirigidos, y también explicó el motivo por el que se llevaron los tres puntos con un equipo alternativo.

“Nos tocó ganar porque estábamos convencidos, vinimos a imponernos, no a ver qué pasaba y ser dubitativos. Estuvimos convencidos y eso se vio, el equipo se plantó de esa manera desde el primer minuto con algunos condicionantes, porque dentro del partido hubieron algunos condicionantes que nos fueron marcando algunos cambios que tuvimos que hacer. Así y todo se hizo un gran esfuerzo para estar presente”, comenzó explicando.

Y agregó: “Este tipo de partidos es muy difícil pasarlos por alto, más allá de que el gran objetivo nuestro está puesto el martes, un clásico no se puede pasar por alto porque siempre deja secuelas. Si hoy nos tocaba perder nos hubiera dejado secuelas sabiendo que teníamos el foco presente en el martes, porque hubiera sido duro perder”.

Marcelo Gallardo, entrenador de River. (Foto: Getty).

La importancia de la victoria

“Claramente vale y mucho. Me parece que en esta seguidilla de partidos con poco tiempo de recuperación, donde tenemos el foco en el martes, creo que vale un montón, por las formas en las que el equipo jugó, sobretodo en la primera mitad, donde tuvieron un compromiso tremendo para jugarlo, para ir a buscar el partido y no dejar que Boca nos conduzca al juego que ellos tal vez preparaban”, inició destacando la actitud de su equipo.

“Nosotros creo que en esa ambición de jugar el partido con mucho compromiso, con una idea clara que teníamos y que desarrollaron los muchachos con muchísima personalidad, y eso se vio. En el segundo tiempo tuvimos algunas opciones para rematar el partido y si hubiésemos estado más finos lo hubiéramos podido liquidar”, siguió.

Y cerró: “Tenemos poco tiempo de descanso y ahora el enfoque está en el partido del martes y esto nos va a estimular. Nuestra gente quería una victoria en este partido, más allá de la preparación de estar el martes en el Monumental con toda las emociones que se van a vivir, porque necesitamos de la gente, esta victoria estimula y mucho”.

El armado del equipo alternativo

“Bueno, gestionamos las cargas un poco. Habíamos tenido un partido muy duro el martes en Chile, y justo nos caía el clásico en el medio, que lo teníamos que jugar con mucha energía. El hecho de no tener un día más de recuperación que nos permitiera tener un poco más de descanso, tuve que inclinarme por chicos que estaban preparados para jugar, que vienen entrenando para estos momentos y creo que estuvieron a la altura, hicieron un partido bárbaro”, tiró explicando el motivo por el que paró un equipo alternativo.

Siguiendo por la misma línea, agregó afirmando que la victoria es de sus jugadores y no suya: “Es de los jugadores, claramente. Nosotros trabajamos para que ellos tengan herramientas y vayan teniendo confianza porque hice hincapié en que necesito del compromiso de todos para estos momentos, porque competimos muy seguido y las energías se tienen que renovar. Tenemos un plantel nuevo, numeroso. Está después en que aprovechen las oportunidades que tengan y eso es bueno para aquellos que no vienen teniendo muchos minutos, para que le de confianza para estar presentes cuando se los necesite. No tengo nada más que felicitarlos por el partido que hicieron”.

Y cerró hablando del esquema táctico: “Fue línea de 3, no de 5. Porque si vos veías a los laterales nuestros dónde estaban jugando era línea de 3 y después bajaban a defender. Me permito corregirte. Fue para jugar y emparejar con los laterales de ellos, que son fuertes y le generan mucho juego a Boca. Emparejamos ahí con dos muy buenos atacantes como Cavani y Merentiel tomando con dos hombres y uno sobrando. Creo que ahí ganamos el duelo, que Boca no encontraba su juego y nosotros estuvimos muy bien. Después el partido se juega, se pueden generar cambios por las emociones, juega lo físico, lo mental y nosotros con todo lo que teníamos que juego solo pensamos en el partido de hoy y por eso estuvimos presentes”.

El arbitraje de Ramírez y el gol anulado a Boca

“A veces me pongo en el lugar de los jugadores, porque fui jugador y entiendo algunas cosas que suceden que a veces te dejan con algún dejo de injusticia. Hubo condicionantes, pero bueno. En todo caso creo que había que abstraerse de eso y eso hicieron los jugadores, que los felicito porque estuvieron concentrados. Tuvimos que hacer unos retoques por cómo se dio el partido y estuvimos muy comprometidos con el partido, con el juego. Cuando tuvimos que defender, defendimos. Se vio un equipo con carácter y eso me gusta mucho, que pueda sostenerse de la manera en la que lo hizo hoy”, comenzó opinando del arbitraje, afirmando que hubieron condicionantes.

“Desde donde estaba yo vi el brazo levantado y automáticamente veo a mis jugadores que se dieron cuenta de que hubo una mano, entonces rápidamente fue lo que me pareció desde el lugar en el que estaba. Menos mal que se vio claro, porque fue bastante demorada la decisión. Fue una clara mano”, cerró hablando del gol anulado a Giménez sobre la hora.

La felicidad por el gol de Lanzini

“Claramente estoy muy contento por él, se lo dije en el vestuario porque venía con la carga de que no había convertido y con algunos problemitas que tuvo en este proceso. Hoy era el partido para hacer el click en su cabeza y venga una energía positiva que lo termine de soltar. Yo lo acompaño a él como a todos, con la posibilidad de que se sientan con la confianza y que se saque esa mochila que a veces cuesta, porque no es fácil jugar e imponerse en River, más cuando volves del fútbol europeo porque el fútbol argentino es muy complejo. Se necesitan momentos así para volver a ser y eso espero de Manu”, cerró mostrando su felicidad por el primer gol del volante en su vuelta al club.