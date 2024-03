Martín Demichelis habló del saludo con Enzo Pérez: "No me sorprendió"

En el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba se vivieron emociones realmente fuertes en el marco de la gran final de la Supercopa Argentina entre River Plate y Estudiantes de La Plata. Es que el trascendental partido en cuestión ofreció muchas emociones y un final definitivamente para el infarto.

Los de Eduardo Domínguez se pusieron rápidamente en ventaja gracias a un gol de cabeza de Javier Correa, pero el Millonario reaccionó en la etapa complementaria con un tanto de Pablo Solari. Luego, en la agonía del tiempo regular, el ingresado Rodrigo Aliendro marcó un golazo inolvidable para estampar el 2-1 definitivo.

Sin embargo, el encuentro ofreció otras apostillas más que llamativas y un tanto ajenas a lo futbolístico. De hecho, una de ellas se produjo antes de que comience a rodar el esférico, cuando Enzo Pérez, ídolo histórico de River que acaba de volver a Estudiantes, se acercó al banco de suplentes de los de Núñez para saludar a los presentes.

Es de público conocimiento que el también exjugador de Godoy Cruz de Mendoza, Benfica y Valencia no se fue de la mejor manera con Demichelis, por lo que la relación quedó muy cortante. Así las cosas, el experimentado volante de 38 años de edad protagonizó un frío saludo con el estratega, que tampoco se mostró muy efusivo.

Bajo esa órbita, después de consumarse el título en la Supercopa Argentina, el director técnico de River brindó la conferencia de prensa correspondiente y en la misma tocó varios temas. Uno de ellos, tal como se imaginaba, tuvo que ver con el mencionado reencuentro con el futbolista nacido en Maipú, provincia de Mendoza.

“El saludo de Enzo no me sorprendió. No me sorprendió porque yo también lo respeté muchísimo a él”, comenzó exteriorizando el estratega del Millonario sobre el saludo con el mediocampista. De esta manera, no quiso entrar en ningún tipo de conflicto con el hombre que se marchó de la escuadra de Núñez a fines de 2023.

“Si querés te doy un ejemplo: el último partido, puse a él por encima de todos sabiendo que era su último partido para que la gente lo aplauda y para que él se pueda retirar aplaudido. Me era totalmente indiferente si él me venía a saludar o no. Yo siempre analicé al jugador de fútbol, él se entrenaba fenomenal y por eso jugaba. Es un enorme jugador”, completó.