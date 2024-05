Por el partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo H de la Copa CONMEBOL Libertadores, con un doblete de Miguel Borja, en el Estadio Más Monumental River venció a Libertad de Paraguay por 2 a 0 y de esta manera se aseguró la clasificación a los octavos de final del certamen.

Una vez finalizado el encuentro, tal como marca el protocolo del torneo, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos y palpitó el final de la fase de grupos, en donde buscarán ser el mejor primero.

Por otro lado, también habló sobre la posibilidad de jugar con doble 5, tal como ocurrió en los últimos minutos de este encuentro, siendo una novedad en el equipo, ya que no lo suele implementar. “Pocas veces puse en práctica el doble cinco posicional, ojalá que el ritmo de los torneos nos de el tiempo necesario porque quizá lo necesitemos”, comenzó explicando.

Y agregó justificando los motivos por los qué hizo esta modificación: “Entendí que Aliendro había hecho mucho desgaste y por eso entró Fonseca. Después Kranevitter entró por Villagra que también hizo mucho desgaste. Ojalá podamos seguir haciendo este movimiento”.

Martín Demichelis habló en conferencia de prensa. (Foto: Getty).

El análisis del partido

“Estamos felices de haber alcanzado el objetivo a una fecha del final. Evolucionamos a comparación del año pasado, donde llegamos obligados a las últimas dos fechas, este año lo hicimos mejor en fase de grupos sin perder partidos de visitante. Hicimos un partido serio, quizá esa supremacía no se reflejó. En el segundo tiempo, Libertad se vio obligado y salió un poco más, tuvieron algunas oportunidades y nosotros defendimos bien en general, y fuimos contundentes dentro de las posibilidades que generamos, aunque pudimos convertir alguna más. Siguen entrando jugadores y lo hacen bien. Entrar al Mundial de Clubes es algo bueno, es un logro institucional, pero sigue quedando lejos”, dijo sobre lo que fue el rendimiento de sus dirigidos.

El reconocimiento de la gente

A diferencia del partido pasado en el que fue silbado, en este el entrenador recibió aplausos previo al partido. Sobre esto, comentó: “Ya me expresé con respecto a los silbidos, y hoy solo puedo agregar que la gente nos apoyó de principio a fin. Los jugadores sienten mucho cuando la gente tiene esa sinergia entre el equipo y la hinchada. Agradezco como lo hago desde el primer día a los saludos y apoyos. Mi responsabilidad es seguir mejorando para que la gente esté contenta”.

El buen momento de Borja

El delantero colombiano se despachó con dos goles en este partido y sigue creciendo su cifra goleadora en la temporada, siendo una pieza importante para su equipo. En la conferencia, el entrenador elogió al jugador y se refirió a su buen momento.

“Lo dijo él, es por su trabajo. Arrancó bien el año, es un jugador que te aporta muchísimo gol, había que mimarlo un poco y hacerle sentir la confianza que necesita. Arrancó el año con la incertidumbre de si era titular o suplente y se ganó esa confianza. No hay jugadores a los que se le asegure la titularidad, desde la pretemporada empezó a entrenar bien y por eso se ven estos números. Ojalá no se relaje porque nos va a ayudar a ser mejores. Tenemos que alimentar a los delanteros para que puedan seguir marcando goles”, tiró.

El nivel arbitral

Por otro lado, también hizo hincapié en el arbitraje de Maza, quien se mostró permisivo a la hora del juego brusco. “No suelo hablar de los árbitros, no me preparé para ser árbitro. Hay cosas que sé. Hoy a Claudio se lo castigó mucho hoy, posiblemente sea el análisis de los rivales porque cuando gira se saca de encima a los rivales. Creo que no lo protegieron bien desde lo arbitral”, soltó.