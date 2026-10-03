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Maximiliano Salas se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda

El delantero de Independiente Rivadavia, cuyo pase pertenece a River Plate, no volverá a jugar en lo que resta del año.

Maximiliano Salas sufrió una grave lesión
© Getty ImagesMaximiliano Salas sufrió una grave lesión

Pésimas noticias para Independiente Rivadavia y River Plate: Maximiliano Salas se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará de baja hasta 2027. Así lo confirmó este sábado el periodista César Luis Merlo, quien además añadió que su recuperación tardará, por lo menos, ocho meses.

Salas, quien integró el grupo de los apartados de River en Cantilo, llegó a préstamo por un año a La Lepra Mendocina en agosto en busca de sumar minutos. Sin embargo, ahora le espera un largo camino para volver a las canchas.

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La lesión tuvo lugar este viernes por la noche, en el empate 1-1 entre Independiente Rivadavia y Gimnasia La Plata. Sobre el final del encuentro, Salas llegó hasta el fondo para enviar un centro, pero a la hora de golpear la pelota su rodilla impactó con la humanidad de Renzo Giampaoli.

El delantero inmediatamente pidió atención médica y se retiró del terreno de juego en camilla. Finalmente, horas después de esa acción se confirmó la peor noticia para el futbolista correntino de 28 años: se perderá lo que resta del Torneo Clausura y tampoco podrá disputar la Supercopa Argentina contra Estudiantes.

La jugada de la lesión de Maximiliano Salas

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En síntesis

  • Maximiliano Salas se rompió el ligamento cruzado izquierdo y será baja hasta 2027.
  • La lesión ocurrió el viernes en el empate 1-1 ante Gimnasia La Plata.
  • El futbolista se perderá el Torneo Clausura y la Supercopa Argentina ante Estudiantes.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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