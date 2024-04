Miguel Borja y los Superclásicos: nunca titular, definió uno, no entró en otro y llegó tocado a dos

Este domingo se enfrentan River y Boca por los cuartos de la Copa de la Liga. El Millonario quiere ganar para avanzar a semifinal, dejar al rival de toda la vida eliminado y, en el caso particular de Miguel Ángel Borja irá por su primera titularidad en un Superclásico y buscará convertir para quedar como único goleador del certamen, ya que hasta el momento comparte el puesto de pichichi con Adrián Martínez, atacante de Racing que no tiene chances de seguir sumando tantos ya que la Academia no avanzó a cuartos.

La historia de Miguel Ángel Borja es los Superclásicos es más que curiosa. Desde que llegó a River a mediados de 2022 siempre respondió con goles, pero -por diversos motivos- nunca pudo ser titular en un partido ante Boca, aunque ingresó en tres de los cuartos clásicos que se jugaron desde entonces. Para el de este domingo llega tocado, aunque las últimas prácticas las hizo a la par del grupo y sería su primera titularidad ante el eterno rival.

Liga Profesional 2022 | Boca 1 – 0 River

En septiembre de 2022, River visitó a Boca por la Liga Profesional en el primer semestre de Miguel Ángel Borja en el Millonario. Para ese Superclásico, Gallardo decidió innovar en el once inicial y la delantera fue conformada por Solari y Suárez y al Muñeco no le funcionó el plan. Borja ingresó por Solari para jugar los últimos 45 minutos en la que fue derrota por 1 a 0 con un tanto de cabeza de Darío Benedetto.

Liga Profesional 2023 | River 1 – 0 Boca

A comienzos de 2023, Martín Demichelis encontró buenos resultados con los famosos cinco volantes y un delantero, que por entonces el titular indiscutido era Lucas Beltrán, la gran figura del equipo. Para el Superclásico de la Liga Profesional 2023, disputado en mayo de aquel año, el colombiano ingresó a los 34 del segundo tiempo por Barco y fue el encargado de ejecutar un penal caliente a los 93 minutos que cambió por gol y le dio el triunfo al Millonario por 1 a 0.

Copa de la Liga 2023 | Boca 0 – 2 River

De cara al segundo semestre de 2023, Demichelis alternó bastante entre Borja y Rondón. Para el Superclásico -disputado en septiembre- el DT optó por el venezolano y éste no le falló ya que marcó el primero en el 2 a 0 del club de Núñez en la Bombonera. Miguel Ángel Borja ni siquiera sumó minutos en la victoria a domicilio.

Copa de la Liga 2024 | River 1 – 1 Boca

El último Superclásico se disputó el 25 de febrero de 2024 en el Estadio Monumental por la jornada siete de la Copa de la Liga, en lo que popularmente se conoce como la fecha de los clásicos. Miguel Ángel Borja no llegó al 100% desde lo físico y por eso, el entrenador decidió que inicie en el banco de suplentes. Los titulares fueron Solari y Colidio. El Colibrí entró a los 20 del segundo tiempo y tuvo una situación clara para romper la paridad y poner el 2 a 1, pero falló. El encuentro entre los de Demichelis y los de Martínez en Núñez terminó 1 a 1 con tantos de Solari y Medina.