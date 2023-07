No es Ramón Díaz: el DT ex River que quiere llevarse a De La Cruz

En River pasó el temblor acerca del futuro de Nicolás De La Cruz, al menos por unas semanas. Recordemos que, en plena fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores, Flamengo presentó reiteradas ofertas para llevarse al uruguayo y el Millonario se plantó en todas las instancias, con la ilusión de poder avanzar a octavos de final. Cumplido el objetivo, Demichelis quiere seguir contando con el charrúa.

La misión no será sencilla. La dirigencia le prometió al mediocampista una venta en caso de que la oferta complazca a todas las partes y, debido al largo período de tiempo que lleva el ex Liverpool en la institución, todo indica que podría irse en este mismo mercado. Curiosamente, uno de los interesados en llevárselo es una ex gloria de River.

Y no es Ramón Díaz, también con la intención de quedarse con algunos nombres como el de Robert Rojas. En esta ocasión, es Hernán Crespo quien desea arrebatarle al Millonario a uno de los mejores jugadores del ciclo Demichelis para que el uruguayo desemboque en un exótico destino, quizás impensado en su carrera como profesional.

De La Cruz podría irse de River… ¡a Qatar!

“Hernán Crespo quiere a Nicolas de la Cruz. El DT argentino pretende contar con el mediocentro para el Al-Duhail de Qatar“, informó el periodista Germán García Grova, experto en el mercado de pases, poniendo en alerta a La Banda. Aun así, todavía no se deslizó ninguna propuesta formal por el charrúa y en Núñez se sentarán a negociar, dependiendo de la oferta que se presente desde Asia. ¿Se va?