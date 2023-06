No se vio: el VIDEO de Borja gritándole el gol en la cara a Felipe Melo

El miércoles se vivió una auténtica noche de Copa Libertadores y uno de los protagonistas fue Felipe Melo. El brasilero tuvo un partido aparte con todo River y, pese a haber sido uno de los mejores jugadores de Fluminense, fue foco de todas las cargadas tras la victoria del Millonario.

Es que el central decidió ponerle muchos condimentos a su participación en el encuentro. A sus ya conocidas declaraciones reconociéndose hincha de Boca, sumó un fuerte grito en la cara de De La Cruz que elevó la temperatura de todo el Monumental. Después del 2-0, hubo un fuerte cruce con Borja.

En la transmisión apenas se llegó a ver, pero fue suficiente: cuando el ex-Independiente hizo el gol de penal, el 9 colombiano fue directo a gritárselo en la cara a Melo. Si bien la situación no pasó a mayores, hubo respuesta de parte del zaguero, que se fue enojadísimo y haciendo gestos.

Las palabras de Felipe Melo

“Para mí jugar contra River no es especial. Fue un partido más. Especial es jugar contra Boca. En los dos partidos, River pegó patadas y no cobró nada el árbitro. Es muy difícil cuando jugás contra equipos así y que no te cobren nada“, se quejó en conferencia. Picante…