Mientras Pablo Solari disputa con la Selección Argentina Sub 23 que conduce Javier Mascherano el Torneo Preolímpico de Venezuela, en el que cerrará el cuadrangular final enfrentando a Brasil y necesitado de una victoria para sacar boleto a los Juegos de París, el Krasnodar de Rusia continúa en búsqueda de su fichaje tras una oferta inicial que fue rechazada por River.

Aunque está plenamente enfocado en el decisivo clásico sudamericano del domingo, el delantero no evitó referirse a su futuro ante esa posibilidad de emigrar al fútbol europeo, poniéndole plazo a su continuidad en El Millonario pero no temporal, sino relacionado a los deseos del entrenador y la directiva.

“Estoy al tanto del interés, pero no soy de darle relevancia hasta que sea algo oficial. Ahora estoy metido en la Selección. Creo que esto no se da todos los días y por eso lo disfruto al máximo. En River tengo contrato hasta 2026 y estoy contento. Voy a estar hasta que el técnico o el club lo determine y sea algo bueno para todos. Estoy muy cómodo y voy a seguir ahí”, señaló Solari en diálogo con DSports Radio.

El delantero de 22 años viene de convertir su primer gol en el Preolímpico en el empate 3-3 ante Paraguay, que dejó con vida a la Selección Argentina pero la obliga a derrotar a Brasil este domingo para clasificar a los Juegos Olímpicos. Finalizada su participación en el certamen que se desarrolla en Venezuela, se reincorporará al Millonario, donde su titularidad, lejos de estar asegurada, podría correr riesgo producto de los buenos rendimientos que han mostrado algunos de los juveniles a los que Martín Demichelis dio rodaje, como Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Franco Mastantuono.

Primer clásico sudamericano para Solari

El delantero del Millonario tiene grandes expectativas en el que será su primer clásico ante Brasil, cuya relevancia es doble por estar en juego un boleto a los Juegos Olímpicos de París. “Jugar un Argentina vs. Brasil es emocionante. Lo voy a vivir muy emocionado. Para todos es una gran motivación porque ganando asegurás la clasificación”, dijo.

Y con el deseo de volver a ser influyente en el marcador, agregó: “Siempre quiero ayudar al equipo, más allá que no soy tanto de convertir me gusta participar en el gol. No se me venía dando, por eso mi cabeza trabaja el doble. Lo tuve que trabajar para manejarlo de la mejor manera”.