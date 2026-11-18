El campeón del mundo afrontará el proceso junto a otros 30 acusados entre los que hay exdirectivos, policías y barrabravas.

Entre 2009 y 2013, Daniel Alberto Passarella estuvo al frente de River Plate en una polémica presidencia marcada por el descenso a la B Nacional en el 2011 y el retorno a Primera al año siguiente. A 13 años de su salida del cargo, el exdefensor deberá enfrentar a la Justicia por su gestión.

Germán García Grova adelantó que Passarella es acusado por administración fraudulenta, drafraudaciones múltiples a River e instigación a la formación de grupos violentos durante su presidencia.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 11 de la Capital Federal decretó el 15 de febrero de 2027 como la fecha para el inicio de este juicio oral del proceso que inició en 2012.

Además de Passarella, otros 30 nombres aparecen como acusados entre los que destacan otros dirigentes de aquel mandato, integrantes de Los Borrachos del Tablón y oficiales de la Policía.

Entre los hechos que se juzgarán a Passarella se lo acusa de desviar fondos de la institución, operaciones económicas irregulares como pases de jugadores y la reventa de alrededor de 1.500 entradas por partido. En total, podría obtener una pena de hasta 12 años de prisión en caso de ser encontrado culpable.

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