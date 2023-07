¡River es el campeón de la Liga Profesional! Lo que ya se venía especulando en base al desarrollo del certamen terminó por confirmarse el pasado sábado cuando el Millonario derrotó contundentemente a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 en el Monumental y logró así el primer título en la era de Martín Demichelis.

Sin embargo, no todo fue alegría en el mundo riverplatense, ya que en medio de las celebraciones por el título obtenido, un referente del plantel como Enzo Pérez dejó entrever que no le queda mucho rato en las filas del equipo millonario.

Con 37 años ya cumplidos y con seis de ellos vinculado a River, por primera vez desde su llegada a River se habla con fuerza de su salida, ya que se encuentra atravesando los últimos años de su carrera y siempre manifestó que quería retirarse en Deportivo Maipú, equipo de su ciudad natal en Mendoza.

Estando esta posibilidad latente al quedarle solo seis meses de contrato en River, e incluso con la chance de una partida rumbo a la MLS para jugar en Inter Miami con Leo Messi, en plenos festejos en el Monumental, Enzo Pérez abrió la puerta para su posible salida del Millonario en diciembre.

“Creo que ya no me quedan más sueños por cumplir con River, pero la verdad que estamos muy contentos por haber terminado un campeonato y haber hecho un gran semestre“, sentenció el ex Valencia y Estudiantes con TNT Sports. Una frase que parece ser el prólogo de su epílogo en River.