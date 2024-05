Fue un buen comienzo de River en la Liga Profesional. Un buen primer tiempo que permitió después que el segundo casi que ni se juegue contra un equipo que no es medida y que seguramente el año que viene esté en otra categoría.

Este partido dio una buena confirmación también, la de Agustín Sant’anna, me parece que Martín Demichelis ahora no puede tener más dudas de quién debe ser el lateral derecho de River de acá en adelante.

Pero, la perla negra es la de Esequiel Barco. ¿Qué fue ese gesto? Me parece que no tiene sentido. El hincha y socio de River llena la cancha todos los fines de semana, 90 mil personas todos los partidos y nunca escuche que se silbe o putee a Barco. No entiendo su reacción ni para qué lo hizo. Ahora, le va a costar darla vuelta, no le va a ser fácil. Barco no viene bien, no hacía un gol desde hace seis meses.

Alguno me recordaba que a Gonzalo Pity Martínez le pasó lo mismo. Muchachos, al Pity Martínez lo dio vuelta con uno de los goles de la historia del club. Barquito… vos le hiciste un gol a Central Córdoba de Santiago del Estero en un 3 a 0 en el Monumental.

Ahora, da vuelta la imagen. Quiero que la des vuelta, porque va a ser muy importante. Pero, no va a ser fácil.