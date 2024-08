Históricamente, para River el Monumental fue una fortaleza, pero desde su última remodelación se acentuó mucho más. Probablemente en eso influyó tener un campo de juego sin igual en el fútbol argentino con una composición mixta (95% natural y 5% sintético), que siempre esté en óptimas condiciones y bien rápido. Por otro lado, tampoco hay que olvidar la capacidad con la que cuenta el estadio: 85 mil espectadores. Por lo general, el Millonario suele juega con las tribunas repletas y ese aliento se hace sentir, tanto para los propios como para los ajenos.

River cortó una racha de poco más de 23 meses el pasado domingo ante Newell´s. Los de Marcelo Gallardo igualaron 0 a 0 ante los del Gallego Méndez y, por primera vez desde septiembre de 2022 no convirtieron al menos un gol en el Monumental.

La última vez que eso había sucedido fue el 22 de septiembre de 2022 en la caída por 1 a 0 ante Talleres, cuando todavía el Muñeco estaba en el banco de suplentes, antes de la llegada de Martín Demichelis. Cabe destacar que, en noviembre de 2023, el Millonario empató en cero con Instituto jugando como local en la cancha de Independiente.

¿Cómo fue el partido entre River y Newell´s?

El duelo entre el Millonario y la Lepra estuvo marcado por la intensidad. Newell´s propuso el juego físico, sobre todo en la primera mitad y no dejó jugar a sus volantes. River no estuvo fino en el último pase, pero en líneas generales fue superior a un rival que estuvo ordenado prácticamente en todo momento. Sobre el final lo pudo ganar el local: Lanzini dio un pase que sólo él vio, Meza se metió en el área y quiso jugar con Borja que estaba solo en el punto del penal, pero la pelota le salió atrás y el colombiano no pudo conectar. El empate no le quedó mal al partido.

River y Newell´s no se sacaron diferencias en el Monumental. (Foto: Prensa River).

¿Qué se le viene a River?

Los de Marcelo Gallardo visitarán el próximo domingo 1 de septiembre a Independiente en el Libertadores de América por la fecha 13 de la Liga Profesional. Dos semanas más tarde visitará a Atlético Tucumán por la jornada 14 y en la semana del 18 jugará la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo Colo en Chile, una semana más tarde será la revancha en el Estadio Monumental.