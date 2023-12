A River le queda tan solo un partido para cerrar la temporada (Trofeo de Campeones contra Rosario Central), pero parte de la dirigencia ya puso manos a la obra para darle forma al plantel que competirá en 2024 con el gran objetivo de ganar la CONMEBOL Libertadores.

Según informó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN F90, todavía no se habla de nombres propios en Núñez pero sí de posiciones: la Secretaría Técnica buscará incorporar un defensor central, un lateral derecho y un delantero para darle el gusto a Martín Demichelis antes del inicio de la pretemporada.

Para llevar a cabo esta “cobertura” dentro del plantel profesional, Yarroch adelantó que River está dispuesto a gastar 15 millones de dólares en incorporaciones para el 2024. Sacando la calculadora, el promedio sería de cinco millones por refuerzo, según la posición deseada.

¿Qué jugadores podrían llegar a River en 2024?

Vamos posición por posición, arrancando desde el fondo. Gustavo Yarroch dejó en claro que el Millonario buscará un defensor central ante la posible salida de Emanuel Mammana y el bajo rendimiento de jugadores como David Martínez y Jonatan Maidana.

Por el momento, no han trascendido rumores importantes para cubrir esa zona del campo. Sin ir más lejos, el prometedor Sebastián Boselli llegó a River en el último semestre y recién está dando sus primeros pasos en el club. Contando a Paulo Díaz y Leandro González Pírez, la zaga parece estar en orden.

En el lateral derecho el panorama es distinto. Demichelis ha probado cuantas variantes se le ocurrieron para intentar solucionar el déficit en dicho carril, utilizando jugadores naturales en la posición como Andrés Herrera y otros improvisados como Santiago Simón. Sin haber dado en la tecla, el DT espera un refuerzo allí y comenzaron a sonar Leonardo Godoy (Estudiantes) y Agustín Sant’Anna (Defensa y Justicia).

Por último, la necesidad de un centrodelantero nace de la posible salida de Salomón Rondón, quien ya solicitó su traspaso. Asumiendo que Miguel Borja se hará con la titularidad en River para 2024, el Millonario estaría en busca de un segundo punta con cualidades similares -salvando las distancias- a Julián Álvarez: desmarque, descentralización y ayuda en la presión.

No obstante, las figuras que suenan (Lucas Alario y Rafael Santos Borré, principalmente) no cumplen con un criterio fijo a la hora de definirlos futbolísticamente. Por eso no debe sorprender el o los nombres que traerá River en 2024.