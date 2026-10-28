River hoy: el posible XI contra Boca, visitantes en Mar del Plata y más

River comenzó la semana del Superclásico a la espera de recuperar a dos nombres importantes como lo son Aníbal Moreno y Marcos Acuña. En ese sentido, Leonardo Ponzio aguarda para definir el equipo titular. Además, hay una fecha tentativa para la visita a Mar del Plata.

El posible XI de River

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, River visita a Boca en La Bombonera en búsqueda de una victoria que le permita no solo encaminar su clasificación a octavos de final, sino que también le permita seguir con vida en la lucha por meterse a la próxima Copa Conmebol Libertadores.

De cara a este encuentro, el entrenador del Millonario,Leonardo Ponzio, aguardará hasta el fin de semana para definir el equipo titular, debido a que aguardará por la recuperación de Aníbal Moreno, quien salió con una molestia en la victoria 1 a 0 frente a Racing en el Monumental.

Visitantes en Mar del Plata

Por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura, River visita a Aldosivi en Mar del Plata. A falta de la confirmación oficial, se espera que este encuentro se dispute el próximo jueves 5 de noviembre a partir de las 15.00 horas, en el Estadio José María Minella.

Al igual que en los encuentros ante Atlético Tucumán, Banfield, Sarmiento de Junín y Belgrano de Córdoba, se espera que el Millonario pueda contar con la parcialidad visitante. En los próximos días, se terminará de confirmar la cantidad de entradas disponibles y sus precios.

El panorama de los lesionados

A falta de cuatro días para el Superclásico, Leonardo Ponzio espera por la recuperación de Aníbal Moreno, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, quienes acarrean diferentes molestias. En este sentido, ya hay dos que están a la par del grupo.

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Es que, tanto el lateral izquierdo como el delantero ya pudieron entrenar junto al resto de sus compañeros, por lo que cuentan con chances de ser titulares en La Bombonera si Ponzio lo decide. Moreno, por su parte, volvió a practicar diferenciado y su presencia está en duda.

La probabilidad matemática de que River gane la tabla anual

Desde BOLAVIP recurrimos a las estadísticas y la lógica matemática para aclarar los tantos. Entre los 8 que siguen en carrera, está claro que Boca es el que más chances tiene de campeonar, mientras que River es el segundo con menos probalidades. Está claro que el fútbol, en muchos casos, escapa de la lógica; pero lo cierto es que, en los números, esta es la situación de cada uno de los contendientes.

River Plate (52 pts, +16 DG): 0.8%

Está a 5 puntos con 6 en juego. Su única vía matemática es ganarle a Boca (descontándole directamente), vencer a Aldosivi, y rezar para que Argentinos, Central, Vélez e Instituto no sumen más de 1, 2, 3 y 5 puntos respectivamente.