River hoy: la formación vs. Racing y los partidos que pueden cambiarlo todo

Todas las novedades del Millonario de este viernes 23 de octubre, a dos días de recibir a la Academia por el Torneo Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 23 de octubre de 2026, a días de recibir a Racing en el Estadio Monumental por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. Cómo evolucionó Marcos Acuña, la probable formación para recibir a la Academia, los partidos que pueden cambiarlo todo y cómo quedó parado de cara al próximo Mundial de Clubes.

¿Cómo se encuentra Marcos Acuña?

Marcos Acuña sufrió molestias en el duelo ante Sarmiento, que se disputó el miércoles 14 de octubre. Ante Belgrano concentró, pero ni siquiera fue al banco de suplentes. Días más tarde sumó minutos contra Ferro en un amistoso informal y todo indica que se recuperó al 100%, por lo que el próximo domingo iría desde el arranque ante Racing.

Marcos Acuña. (Foto: Prensa River).

La probable formación de River vs. Racing

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el Millonario enfrentaría a Racing con lo mejor que tiene a disposición. El once inicial sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Lautaro Rivero jugará por Martínez Quarta, que será baja por acumulación de tarjetas. (Foto: Getty).

Los partidos que pueden cambiarlo todo

A falta de tres fechas para el cierre de la temporada regular, River mira atento las tablas: la Anual y la del Clausura. El Millonario no depende de sí mismo para llegar a lo más alto y por eso esta es una fecha clave para ver para qué está de cara a las últimas jornadas.

Publicidad

En lo que respecta a la tabla de la Zona B del Clausura, River -sexto- tendrá que poner un ojo en los duelos de Sarmiento, Gimnasia y Belgrano, que son los equipos a los que puede superar esta jornada, mientras que también tendrá que hacer lo propio con Huracán y Barracas Central, que son los que están un escalón por debajo.

Por otro lado, en la tabla anual deberá poner foco en Instituto y Vélez -están encima- además de Lanús, que podría superarlo. Se vienen jornadas a pura definición y en Núñez saben muy bien que es obligatorio ganar las tres fechas que quedan, ante Racing, Boca y Aldosivi.

ASÍ SE JUEGA LA FECHA 14 DEL CLAUSURA

Gimnasia (LP) vs. Sarmiento

Gimnasia (Mendoza) vs. Platense

Tigre vs. Atlético Tucumán

Banfield vs. Lanús

Talleres vs. Defensa y Justicia

San Lorenzo vs. Newell’s

Rosario Central vs. Huracán

Aldosivi vs. Belgrano

Independiente vs. Boca Juniors

River Plate vs. Racing Club

Central Córdoba (SdE) vs. Vélez

Barracas Central vs. Estudiantes (Río Cuarto)

Unión vs. Estudiantes (LP)

Instituto vs. Deportivo Riestra

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia

Publicidad

¿Cómo quedó parado River de cara el Mundial de Clubes 2029?

Más allá del sueño de levantar una nueva Libertadores, lo cierto es que el equipo del Cacique Medina se encuentra a un paso de sellar su clasificación al Mundial de Clubes 2029. Esto se debe a que los campeones de las copas de 2025, 2026, 2027 y 2028 sacan su boleto, además de los dos equipos mejor ubicados en la tabla de puntos acumulados en esas cuatro ediciones.

Hoy por hoy, Estudiantes se encuentra tercero en esa tabla, con 62 puntos, pero está virtualmente clasificado debido a que Flamengo ya tiene su lugar como campeón de la Libertadores 2025. Palmeiras lidera con 82 unidades, por lo que el Verdao o el Pincha liberarán un cupo más para la tabla tras la coronación en Montevideo.

Cabe destacar que, al menos que se coronen como campeones, Conmebol solo permite un cupo de dos equipos por país como clasificados. Por ese motivo, al Mundial de Clubes 2025 clasificaron Palmeiras, Botafogo, Fluminense y Flamengo como campeones, más Boca y River por tabla.

Publicidad

Si Estudiantes gana la Libertadores, condicionará a los demás clubes argentinos a competir por un solo cupo por tabla, o a coronarse campeones de las ediciones 2027 o 2028 para acceder al próximo Mundial.

Hoy, los argentinos que suman puntos por detrás de Estudiantes son Racing (6°), Platense (13°), Vélez (14°), River (16°), Rosario Central (19°), Central Córdoba (31°), Lanús (35°), Boca (37°) y Talleres (46°).

El trofeo del Mundial de Clubes. (Foto: Getty).

Publicidad

DATOS CLAVE